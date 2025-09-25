< sekcia Ekonomika
Xinquan rozšíri svoju výrobu pre automobilový sektor do Košíc
Ešte vlani v lete informovala developerská spoločnosť o prenajatí takmer 17.500 štvorcových metrov priemyselných a logistických priestorov pre čínskeho výrobcu v CTPark Prešov Juh.
Autor TASR
Košice 25. septembra (TASR) - Čínska spoločnosť Jiangsu Xinquan Automotive Trim, ktorá vyrába interiérové diely pre automobilový sektor, si prenajala viac ako 28.000 štvorcových metrov priemyselných a logistických priestorov v CTPark Košice. Nový závod v Košiciach prinesie stovky pracovných miest a prispeje k rozvoju odborných kapacít a stabilite hospodárstva na východnom Slovensku. Za spoločnosť CTP Slovakia o tom TASR informovala Marta Fandlová.
„Vzhľadom na historickú popularitu Slovenska v automobilovom sektore nie je prekvapením, že si spoločnosť Jiangsu Xinquan Automotive Trim vybrala ako lokalitu pre svoj prvý európsky závod práve CTPark Košice. Tento obchod je dôkazom toho, ako automobilový sektor poháňa priemysel v regióne strednej a východnej Európy, ale aj toho, akým populárnym sa tento región stáva pre nadnárodné spoločnosti, ktoré chcú založiť výrobu v Európe vďaka strategickej polohe, rozvinutej dopravnej infraštruktúre a kvalifikovanej pracovnej sile,“ uviedol riaditeľ pre rozvoj obchodu CTP Slovakia Ján Rakovský.
Ešte vlani v lete informovala developerská spoločnosť o prenajatí takmer 17.500 štvorcových metrov priemyselných a logistických priestorov pre čínskeho výrobcu v CTPark Prešov Juh. V Košiciach tak ide o jeho druhú európsku prevádzku.
„Významnú časť nášho slovenského portfólia tvoria klienti z automobilového sektora a očakávame, že sa ich počet bude zvyšovať, keďže automobilové spoločnosti a ázijskí výrobcovia naďalej presúvajú výrobu do krajín strednej a východnej Európy,“ skonštatoval Rakovský. Silný dopyt zo strany ázijských klientov minulý rok podľa neho viedol k otvoreniu prvej ázijskej pobočky CTP v Hongkongu. Partnerstvo so spoločnosťou Jiangsu Xinquan Automotive Trim označuje za veľký míľnik pre celý región.
Čínsky výrobca pôsobí ako dodávateľ pre viaceré popredné automobilky. Skupina Xinquan má svoje globálne sídlo v Chang-čou v Číne a zahŕňa 25 výrobných závodov, tri technické centrá a viac ako 10.000 zamestnancov po celom svete.
