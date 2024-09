XTB: Ceny kávy dosahujú maximá, Robusta tento rok rástla o 90 %

Bratislava 23. septembra (TASR) - Cena kávy je najvyššia za posledných 13 rokov, pričom Arabica zatiaľ v tomto roku rástla o 40 % a Robusta o viac ako 90 %. Dôvodom rastu cien sú negatívne vplyvy počasia a zavádzanie nových nariadení Európskej únie (EÚ). Informovala o tom v pondelok spoločnosť XTB.



"Výrobcovia zvyšujú svoje nákupy pred novými nariadeniami. Nové nariadenia EÚ, ktoré majú vstúpiť do platnosti koncom roka, zakážu používanie tovaru vyrobeného nedávno v oblastiach, kde došlo k odlesňovaniu. To núti obchodníkov a výrobcov nakupovať kávu už teraz, pretože po nadobudnutí účinnosti nariadení budú musieť preukázať, že káva, ktorú kupujú, nepochádza z oblastí, kde boli vyklčované lesy. Treba tiež poznamenať, že nárast cien na európskych trhoch súvisí aj s čiastočnou blokádou Suezského prieplavu. Nákup kávy z Ázie alebo niektorých afrických krajín znamená, že káva musí prekonať oveľa dlhšiu vzdialenosť do Európy," vysvetlila spoločnosť.



Pri zvyšovaní cien kávy zohráva podľa spoločnosti kľúčovú úlohu taktiež počasie a jeho vplyv na produkciu tejto komodity. Zatiaľ čo dopyt po káve medziročne mierne rastie, nepriaznivé poveternostné podmienky môžu znížiť ročnú produkciu o 10 až 20 %, uviedli odborníci.



Súčasný nárast cien súvisí podľa nich predovšetkým s obavami o budúcu produkciu, pričom jeden z najsilnejších meteorologických javov na svete La Niňa spôsobuje problémy v Brazílii, ktorá je najväčším svetovým producentom kávy. Krajina by tak mala v súčasnosti zažívať najhoršie suchá za posledné roky, čo môže obmedziť produkciu kávy Arabica v sezóne 2024/2025 a namiesto očakávaného prebytku by mohol vzniknúť deficit. Okrem toho tajfún Yagi vo Vietname zničil mnoho stromov a očakávané dažde v nadchádzajúcich mesiacoch v dôsledku La Niňa by mohli viesť k početným chorobám postihujúcim kávovníky.



"V posledných rokoch sme na trhu zaznamenali skôr prebytok ako deficit, čo naznačuje, že kávy je na celom svete stále dostatok. Na druhej strane, rast dopytu je prakticky nepretržitý a dva alebo tri náročné produkčné roky by mohli viesť k situácii, keď sa zásoby stanú nenapraviteľnými. Tie sú už teraz na mimoriadne nízkej úrovni," uzavrela spoločnosť.