XXXLutz sa dohodol na prevzatí 140 obchodov skupiny Porta

Viedeň 8. januára (TASR) - Rakúsky predajca nábytku XXXLutz pokračuje v expanzii. Dohodol sa totiž s nemeckou skupinou Porta na prevzatí jej 140 predajní v Nemecku, Českej republike a na Slovensku. TASR o tom informuje na základe správy portálu interiordaily.



Skupina Porta, ktorá v týchto troch krajinách okrem rovnomennej značky prevádzkuje aj obchody pod značkami Möbel Boss, Asko a Möbel Letz, to oznámila v utorok (7. 1.). Predaj podliehal schváleniu protimonopolných úradov. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu nezverejnia.



Pracovné zmluvy s približne 6000 zamestnancami Porty zostanú nezmenené. Nemecký nábytkársky priemysel však nákup hodnotí kriticky: "Ak by sa tento nákup uskutočnil, už tak vysoká koncentrácia v nemeckom obchode s nábytkom by sa ešte zhoršila a dosiahla hrozivú úroveň," uvádza sa v reakcii asociácie nemeckého nábytkárskeho priemyslu. "Naši stredne veľkí výrobcovia už roky čelia rastúcej trhovej sile maloobchodníkov a sú nútení robiť čoraz väčšie ústupky," dodala asociácia.



Predajom z firmy odchádzajú zakladateľské rodiny Porta Group: Gärtnerovci a Fahrenkampovci. "Tento krok nie je jednoduchý pre zakladajúce rodiny, ale robíme ho s presvedčením, že zabezpečí najlepšie možnosti rozvoja pre skupinu," povedal Paul de Jong, generálny riaditeľ Porta Holding. "Konkurenčné prostredie, najmä v online maloobchode s nábytkom, si vyžaduje nielen vysoké investície, ale aj silné partnerstvá. XXXLutz so svojou silnou prítomnosťou je predurčený na to, aby v budúcnosti zohrával významnú úlohu na trhu," dodal de Jong.



"Tešíme sa, že privítame našich nových kolegov v Nemecku, Českej republike a na Slovensku. Spoločne budeme čeliť rastúcemu online obchodu a tvrdým ekonomickým protivetrom v našom odvetví. Pevne veríme v kamenný maloobchod v kombinácii so silným internetovým obchodom. Zákazníci radi získavajú informácie online, ale v konečnom dôsledku chcú, aby im poradil odborný personál v obchode s nábytkom a chcú si vyskúšať a ohmatať nábytok a zariadenie, najmä pri väčších nákupoch," povedal Thomas Saliger, hovorca spoločnosti XXXLutz Group.



XXXLutz za 79 rokov svojej existencie neustále rástol. Skupina zamestnáva približne 27.100 ľudí a prevádzkuje viac ako 370 predajní nábytku v 14 európskych krajinách a 24 internetových obchodov a predajných kanálov. Skupina nedávno dosiahla obrat okolo 6 miliárd eur. Vo Švajčiarsku získala niekoľko obchodov s nábytkom vrátane Möbel Pfister, Lipo a Conforama.