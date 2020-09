Y. Mersch: ECB preskúma odporúčanie pre banky nevyplácať dividendy

Frankfurt nad Mohanom 12. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) plánuje koncom roka preskúmať svoje odporúčanie pre banky v eurozóne nevyplácať dividendy. Uviedol to koncom tohto týždňa člen Výkonnej rady ECB Yves Mersch. Ako dodal, nevylučuje, že banka prijme flexibilnejší prístup, v rámci ktorého bude postupovať prípad od prípadu.



ECB už v marci vyzvala banky, aby minimálne do októbra nevyplácali dividendy a zmrazili aj programy spätného odkúpenia akcií. Koncom júla odporúčanie predĺžila až do konca roka. Cieľom bolo zabezpečenie dostatočných rezerv na zvládnutie ekonomickej krízy, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu. Navyše, financie by mali banky používať najmä na podporu ekonomiky.



"Toto odporúčanie je a aj musí zostať mimoriadne a dočasné," povedal Mersch. Ako dodal, v decembri ho ECB opätovne preskúma a ak usúdi, že kapitálové prognózy bánk už nie sú zahalené vysokou neistotou, vráti sa k pôvodnému, flexibilnejšiemu prístupu v rámci dohľadu a distribúciu dividend bude posudzovať prípad od prípadu.