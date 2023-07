New York 4. júla (TASR) - Yahoo plánuje návrat na burzu. Pre britský denník Financial Times (FT) to povedal šéf internetového koncernu Jim Lanzone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Firma je podľa svojho šéfa "finančne pripravená" a vysoko zisková. Yahoo sa prvýkrát začalo verejne obchodovať v roku 1996 a jeho webová stránka sa rýchlo stala jednou z najpopulárnejších na svete. V roku 2017 tento upadajúci portál získala americká telekomunikačná skupina Verizon. Značka výrazne stratila v konkurencii s technologickými gigantmi, ako sú Google a Facebook. Yahoo od roku 2021 vlastní newyorský investičný fond Apollo, ktorý spoločnosť kúpil od Verizonu za približne 5 miliárd USD (4,59 miliardy eur).



Lanzone takisto zdôraznil, že Yahoo stále patrí medzi päť najpopulárnejších webových stránok na svete. Firma vlastní aj značky ako Yahoo Finance a Techcrunch. Lanzone uviedol, že bude dávať tiež pozor, či sa neobjavia zaujímavé príležitosti na prevzatie. Prednedávnom Yahoo kúpil aplikáciu na športové stávkovanie Wagr.



Lanzone, ktorý predtým viedol on-line zoznamovaciu platformu Tinder, sa stal šéfom Yahoo v roku 2021.



(1 EUR = 1,0899 USD)