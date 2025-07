Yar: Europoslanci z frakcie RE zabojujú za vyšší 7-ročný rozpočet EÚ

Brusel 17. júla (TASR) - Návrh budúceho európskeho rozpočtu vzbudzuje viac otázok, ako dáva odpovedí. Ide však o prvý návrh Európskej komisie (EK) a Európsky parlament (EP) tak k nemu bude aj pristupovať, keďže na finálnu podobu rozpočtu budú dva roky vyjednávaní. V rozhovore pre TASR to vo štvrtok uviedla europoslankyňa Lucia Yar (RE/PS), ktorá je ako jediná zo slovenských europoslancov členkou Výboru EP pre rozpočet a podpredsedníčkou tohto pracovného výboru.



Poslankyňa pripomenula, že v delegácii poslancov za Progresívne Slovensko bude v europarlamente podporovať tie časti návrhu viacročného finančného rámca (VFR), ktoré sú v prospech ľudí ako napríklad zaradenie obrany ako európskej priority aj s navýšením rozpočtu v tejto oblasti. Alebo navýšenie programu Erasmus+, aby študenti mohli naďalej študovať v zahraničí aj s vyššími štipendiami.



„Ale návrh znížiť objem peňazí pre regióny, mestá a obce, s ktorým Európska komisia prišla, sa budeme snažiť zvrátiť,“ povedala Yar. „Faktom je, že takmer 80 percent verejných investícií do našich ciest, kanalizácií, škôl či nemocníc je financovaných práve z peňazí pre regionálnu politiku. Preto je kľúčové udržať v tejto oblasti pre regióny čo najviac financií,“ dodala.



O návrhu dlhodobého rozpočtu na roky 2028 - 2034 už od štvrtka začali de facto rokovať vyjednávači europarlamentu a Rady EÚ (členské krajiny), pričom poslankyňa Yar zdôraznila, že slovenskí europoslanci z centristickej frakcie Obnovme Európu (RE) budú v procese vyjednávania na rozdiel od nezaradených europoslancov za Smer-SD a Hlas-SD mať na celý proces a samotné rokovania výrazne silnejší vplyv.



„Ako podpredsedníčka rozpočtového výboru chcem aj ja zabojovať o viac eurofondov do slovenských regiónov, za vyrovnanie rozdielov v platbách pre poľnohospodárov v porovnaní so západnými krajinami, ale aj za kľúčové financovanie bezpečnosti,“ odkázala. A zdôraznila, že jej politická frakcia sa bude snažiť presadiť výrazne vyšší sedemročný rozpočet ako ho v stredu vo výške dvoch biliónov eur navrhla exekutíva EÚ. „Prechádzame geopolitickými zmenami a Európa čelí tlakom z každej strany - Ruska, Číny aj USA. Bez silnej Európy so silným rozpočtom ich nedokážeme zvládnuť,“ uviedla.







