Yar: Navýšenie rozpočtu znamená pokryť priority, ktoré má EÚ riešiť
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre rozpočet v stredu schválili svoju pozíciu k dlhodobému rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034.
Autor TASR
Brusel 16. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre rozpočet v stredu (15. 4.) schválili svoju pozíciu k dlhodobému rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034. Europarlament žiada desaťpercentné navýšenie rozpočtu oproti návrhu Európskej komisie (EK), aby bolo možné pokryť priority Únie. Pre TASR to vysvetlila europoslankyňa Lucia Yar (PS), členka rozpočtového výboru.
Europarlament žiada, aby viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2028 - 2034 bol vo výške 1,27 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Lucia Yar tvrdí, že podľa EP pôvodný návrh eurokomisie (dva bilióny eur) bol naozaj malý.
„Hovoríme, že ak EÚ chce niečo robiť, potrebujeme pevný rozpočet, ktorý je spoľahlivý, a ktorý nemôže rásť len v milimetroch. Navýšenie, ktoré sme schválili vo výbore pre rozpočet, je zásadné preto, lebo sa týka aj krajín ako Slovensko, ktoré potrebujú stabilný rozpočet, ale zároveň flexibilný, taký, ktorý myslí na ľudí,“ vysvetlila.
V návrhu EP vníma ako najdôležitejšie tri veci. V prvom rade je to tlak, aby rozpočet bol zameraný na ľudí, na vidiek a poľnohospodárov, aby kohézna aj poľnohospodárska kapitola boli navýšené. EP tiež pretláča, aby po prerozdeľovaní financií z VFR nerozhodovali len hlavné mestá a národné vlády, ale nezávisle od toho, kto je pri moci, aby peniaze smerovali do regiónov. Do tretice je to zameranie na východné krídlo EÚ, ktoré má potenciál na rozvoj, ale potrebuje viac investícií.
„V našom prípade sú to východné regióny Slovenska a som rada, že v rozpočte sme to presadili,“ odkázala.
Poslanci EP budú koncom apríla v pléne hlasovať o pozícii rozpočtového výboru a potom vyjednávači začnú rokovať o dlhodobom rozpočte s krajinami EÚ. Tie väčšinou presadzujú rozpočtové škrty.
„Po návrhu Európskej komisie boli rozčarované aj štáty, aj europarlament. My sme tlačili nielen na to, aby bol rozpočet väčší, ale aj jasnejší v tom, kam chce peniaze dávať. Tvrdíme, že v novej dobe taký malý rozpočet nemôže pokryť všetky priority, ktoré máme, ale budeme tlačiť na konkrétne veci,“ povedala o očakávaných rokovaniach s Radou EÚ.
Spresnila, že EP má priority, z ktorých nechce ustúpiť. Prvou sú národné plány, ktoré budú vystavané podobne ako plány obnovy a odolnosti, a ktoré v sebe zahŕňajú finančnú obálku pre každú členskú krajinu, pričom riešia aj poľnohospodárstvo i regionálne otázky.
Ďalšou oblasťou, ktorá je zaujímavá aj pre jej frakciu Obnovme Európu (RE), je ochrana európskych peňazí. „Podporíme ochranu európskych peňazí. Ak sa porušujú zásady a princípy právneho štátu, tak peniaze EÚ by mali mať jasné smerovanie, nie do peňaženiek tých, ktorí ich kradnú, ale aby smerovali tam, kde sú určené,“ povedala.
Do tretice, pozícia, ktorú budú europoslanci brániť pri rokovaniach o konečnej podobe VFR je, aby to boli peniaze pre ľudí. Yar, ktorá zastupuje Európsky parlament pri vyjednávaní rozpočtovej časti programu Erazmus+, tvrdí, že ten má byť nastavený tak, aby to nebol program len pre „bohaté deti“, ale aby možnosti výmenných programov malo čo najviac mladých chlapcov a dievčat z celej EÚ, teda aj zo Slovenska.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Europarlament žiada, aby viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2028 - 2034 bol vo výške 1,27 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Lucia Yar tvrdí, že podľa EP pôvodný návrh eurokomisie (dva bilióny eur) bol naozaj malý.
„Hovoríme, že ak EÚ chce niečo robiť, potrebujeme pevný rozpočet, ktorý je spoľahlivý, a ktorý nemôže rásť len v milimetroch. Navýšenie, ktoré sme schválili vo výbore pre rozpočet, je zásadné preto, lebo sa týka aj krajín ako Slovensko, ktoré potrebujú stabilný rozpočet, ale zároveň flexibilný, taký, ktorý myslí na ľudí,“ vysvetlila.
V návrhu EP vníma ako najdôležitejšie tri veci. V prvom rade je to tlak, aby rozpočet bol zameraný na ľudí, na vidiek a poľnohospodárov, aby kohézna aj poľnohospodárska kapitola boli navýšené. EP tiež pretláča, aby po prerozdeľovaní financií z VFR nerozhodovali len hlavné mestá a národné vlády, ale nezávisle od toho, kto je pri moci, aby peniaze smerovali do regiónov. Do tretice je to zameranie na východné krídlo EÚ, ktoré má potenciál na rozvoj, ale potrebuje viac investícií.
„V našom prípade sú to východné regióny Slovenska a som rada, že v rozpočte sme to presadili,“ odkázala.
Poslanci EP budú koncom apríla v pléne hlasovať o pozícii rozpočtového výboru a potom vyjednávači začnú rokovať o dlhodobom rozpočte s krajinami EÚ. Tie väčšinou presadzujú rozpočtové škrty.
„Po návrhu Európskej komisie boli rozčarované aj štáty, aj europarlament. My sme tlačili nielen na to, aby bol rozpočet väčší, ale aj jasnejší v tom, kam chce peniaze dávať. Tvrdíme, že v novej dobe taký malý rozpočet nemôže pokryť všetky priority, ktoré máme, ale budeme tlačiť na konkrétne veci,“ povedala o očakávaných rokovaniach s Radou EÚ.
Spresnila, že EP má priority, z ktorých nechce ustúpiť. Prvou sú národné plány, ktoré budú vystavané podobne ako plány obnovy a odolnosti, a ktoré v sebe zahŕňajú finančnú obálku pre každú členskú krajinu, pričom riešia aj poľnohospodárstvo i regionálne otázky.
Ďalšou oblasťou, ktorá je zaujímavá aj pre jej frakciu Obnovme Európu (RE), je ochrana európskych peňazí. „Podporíme ochranu európskych peňazí. Ak sa porušujú zásady a princípy právneho štátu, tak peniaze EÚ by mali mať jasné smerovanie, nie do peňaženiek tých, ktorí ich kradnú, ale aby smerovali tam, kde sú určené,“ povedala.
Do tretice, pozícia, ktorú budú europoslanci brániť pri rokovaniach o konečnej podobe VFR je, aby to boli peniaze pre ľudí. Yar, ktorá zastupuje Európsky parlament pri vyjednávaní rozpočtovej časti programu Erazmus+, tvrdí, že ten má byť nastavený tak, aby to nebol program len pre „bohaté deti“, ale aby možnosti výmenných programov malo čo najviac mladých chlapcov a dievčat z celej EÚ, teda aj zo Slovenska.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)