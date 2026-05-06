Yar: Regióny sa musia spolu a dobre pripraviť na fondy z rozpočtu EÚ
Poslankyňa tvrdí, že treba predísť riziku, že sa jednotlivé regióny pohádajú o objem peňazí, ktorý štát ako taký dostane v rámci národnej obálky.
Autor TASR
Brusel 6. mája (TASR) - Slovenské regióny sa musia dopredu dobre pripraviť na čerpanie fondov z budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, z ktorého Slovensko dostane viac peňazí. Uviedla to v utorok (5. 5.) pre TASR europoslankyňa Lucia Yar (PS) na konferencii „Budúcnosť viacročného finančného rámca po roku 2027 s dôrazom na regióny“.
Na podujatí, ktoré v utorok pripravilo Zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ, ako členka rozpočtového výboru Európskeho parlamentu (EP) hovorila o prebiehajúcich rokovaniach o dlhodobom rozpočte. Účastníkom konferencie povedala, že europarlament sa sústreďuje na to, aby rozpočtová obálka pre regióny bola vyššia. EP minulý týždeň schválil desaťpercentné zvýšenie viacročného finančného rámca (VFR) a zastáva pozíciu, že treba zvýšiť peniaze, ktoré idú štátom pre regióny a ľudí v nich.
„Pre nás je zásadné, aby práve regióny, mestá, obce, ktoré sú hlavným prijímateľom, boli do toho zapojené,“ uviedla. Pripomenula, že od roku 2028 bude model VFR nastavený tak, že si Slovensko alebo každá iná členská krajina bude musieť vytvoriť svoj vlastný plán, podobne ako to bolo pri pláne obnovy. EP chce, aby tie plány boli tvorené spolu s regiónmi, aby sa samosprávy, mestá a obce zapájali do ich tvorby, mali silný hlas.
„Zároveň chceme, aby tam regióny mali vyčlenenú separátnu kapitolu, separátny balík peňazí, ktorý pôjde len im, aby boli schopné plánovať na dlhé roky dopredu, pretože pôjde o obrovský rozvoj celého Slovenska. Tých peňazí pre Slovensko bude po novom viac,“ vysvetlila.
Práve preto je podľa nej dôležité konať „neamatérsky“, konať spoločne a zapojiť regióny, mestá a obce, aby nerozhodovala Bratislava alebo Brusel, ale aby sa napĺňali potreby ľudí aj v tej „poslednej dedine na úplnom konci Slovenska“.
Poslankyňa tvrdí, že treba predísť riziku, že sa jednotlivé regióny pohádajú o objem peňazí, ktorý štát ako taký dostane v rámci národnej obálky.
„Teraz bude dôležité, aby kandidáti na predsedov krajov, na starostov miest a obcí rozmýšľali nad tým, že len čo na konci tohto roka prevezmú svoje mandáty, tak budú musieť mať predstavu a víziu pre svoj kraj, mesto a obec na dlhé roky dopredu. Pretože tie peniaze prídu a čím budú pripravenejší, tým väčší tlak budú vedieť vyvinúť na štát, na novú vládu, ktorá príde v roku 2027, ktorá tiež bude musieť mať svoj plán rozvoja,“ opísala situáciu.
Tvrdí, že keď regióny spolu nájdu spoločné prieniky a „inteligentné riešenia“, ako postupovať, tak európske peniaze môžu Slovensku významne pomôcť, posunúť ho k modernému svetu. „Regionálne združenia budú musieť ťahať za jeden povraz, byť jednotné v tom, aby čo najviac dostali a čo najférovejšie si to rozdelili,“ odkázala. Upozornila, že každý región má nejaké svoje špecifiká, musí ich pomenovať, ale čím skôr sa regióny dohodnú, tým silnejší bude ich hlas voči štátu a dostanú šancu podporiť svoj vlastný rast.
