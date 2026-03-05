< sekcia Ekonomika
Yar: Rozpočet EÚ na rok 2027 má podporiť výskum, inovácie a energetiku
Slovenská europoslankyňa pripomenula, že finálne predstavenie pozície EP a schválenie rozpočtových usmernení sa čaká na budúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu (9. - 12. marca).
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre rozpočet (BUDG) vo štvrtok prijal správu o usmerneniach pre rozpočet Európskej únie (EÚ) na rok 2027, ktoré adresoval Európskej komisii (EK). Tá by návrh budúcoročného rozpočtu mala zverejniť začiatkom leta, informuje spravodajca TASR, ktorý sa na postoj výboru opýtal aj jeho členky, slovenskej europoslankyne Lucie Yar (PS).
Politická skupina socialistov a demokratov v EP (S&D) v správe pre médiá uviedla, že usmernenia v rozpočtovom výbore sa zrodili pod vedením jej poslancov a zdôraznila, že prijatie tejto správy je dôležitým krokom v ročnom rozpočtovom postupe EÚ.
Prostredníctvom týchto usmernení si europarlament stanovuje svoje politické priority a vysiela Európskej komisii jasný signál o tom, čo očakáva, že sa odrazí v pripravovanom návrhu na rozpočet EÚ na budúci rok.
„Schválené rozpočtové usmernenia pre Európsky parlament na rok 2027 sú vlastne zoznamy priorít pred predstavením návrhu rozpočtu pre Európsku komisiu. Pre nás vo frakcii Obnovme Európu zostáva najväčšou prioritou silná kohézna politika, to znamená pomoc regiónom, mestám a obciam dobiehať rozdiely, pretože je to kľúčová politika pre Slovensko, pre slovenských občanov,“ opísala Yar situáciu okolo rozpočtových usmernení.
Poslankyňa zdôraznila, že frakcii liberálov a centristov v EP sa podarilo pretlačiť dôraz na to, aby budúcoročný rozpočet Únie znamenal investície do výskumu, inovácií, vzdelávania, ale aj energetickej bezpečnosti. Preto, aby Európa zostala konkurencieschopná a aby bola nezávislá, napríklad od ruských fosílnych palív.
„Rozpočet tiež musí podporiť zelenú transformáciu, pretože je to funkčné nastavenie, malé a stredné podniky, programy ako Erasmus+ pre študentov a Horizont Európa, ktoré prinášajú konkrétne príležitosti aj pre Slovákov a Slovenky, pre vedcov, pre firmy,“ odkázala.
Slovenská europoslankyňa pripomenula, že finálne predstavenie pozície EP a schválenie rozpočtových usmernení sa čaká na budúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu (9. - 12. marca).
„Predpokladám, že hlasovania prejdú veľkou väčšinou tak, ako aj dnes vo výbore pre rozpočet,“ povedala Yar.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
