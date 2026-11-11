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Yar: Rozpočet EÚ na rok 2027 znamená viac peňazí pre študentov
Poslankyňa spresnila, že vyjednávačom oboch euroinštitúcií sa podarilo dosiahnuť dohodu o rozpočte Európskej únie na rok 2027 v stredu ráno o šiestej.
Autor TASR
Brusel 11. novembra (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) a Európsky parlament (EP) sa v stredu dohodli na podobe rozpočtu EÚ na rok 2027. V tíme vyjednávačov europarlamentu bola aj slovenská europoslankyňa Lucia Yar (PS), členka Výboru EP pre rozpočet, ktorá pre spravodajcu TASR vysvetlila, že dohoda znamená viac financií pre študentov, vedcov, farmárov či sektor obrany.
Poslankyňa spresnila, že vyjednávačom oboch euroinštitúcií sa podarilo dosiahnuť dohodu o rozpočte Európskej únie na rok 2027 v stredu ráno o šiestej. Pripomenula, že je to posledný ročný rozpočet z aktuálneho viacročného finančného rámca (VFR), a preto to bol „boj o každé zvyšné euro“.
„Som veľmi rada, že sa nám za Európsky parlament podarilo ustáť tlak na výrazné škrty, ktoré presadzovali členské štáty, a vyrokovať o 300 miliónov eur viac oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie,“ opísala situáciu.
Podľa jej slov to v praxi znamená viac peňazí na príležitosti pre mladých ľudí cez program Erasmus+, viac podpory pre vedcov a výskumníkov cez program Horizont Európa, tiež dodatočné zdroje pre poľnohospodárstvo, ale aj investície do bezpečnosti a obranyschopnosti Európy.
„Pre mňa ako podpredsedníčku rozpočtového výboru zúčastňujúcu sa na rokovaniach, ako jedinú Slovenku pri stole, bolo dôležité najmä to, že za týmito číslami sú konkrétni ľudia. Slovenskí študenti, ktorí chcú študovať cez Erasmus, naši vedci, ktorí potrebujú financovanie svojho výskumu, poľnohospodári, ktorí zabezpečujú naše potraviny, ale aj občania, ktorí očakávajú, že Európa bude pripravená čeliť bezpečnostným hrozbám či prírodným katastrofám,“ vysvetlila.
Upozornila, že napríklad na program Erasmus+ sa vyjednávačom EP podarilo vyrokovať dodatočných 14 miliónov eur a na európsky výskumný program Horizont Európa ďalších 21,5 milióna eur oproti návrhu eurokomisie. „Toto je podľa mňa zmysel európskeho rozpočtu. Nie sú to len čísla v tabuľkách v Bruseli. Sú to investície, ktoré vytvárajú príležitosti a majú konkrétny dosah aj na život ľudí na Slovensku,“ skonštatovala. A ocenila, že Európsky parlament pri týchto rokovaniach dokázal obhájiť svoje priority, lebo, ako dodala, „Európa musí investovať do svojej budúcnosti, nie ju oslabovať škrtmi“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Poslankyňa spresnila, že vyjednávačom oboch euroinštitúcií sa podarilo dosiahnuť dohodu o rozpočte Európskej únie na rok 2027 v stredu ráno o šiestej. Pripomenula, že je to posledný ročný rozpočet z aktuálneho viacročného finančného rámca (VFR), a preto to bol „boj o každé zvyšné euro“.
„Som veľmi rada, že sa nám za Európsky parlament podarilo ustáť tlak na výrazné škrty, ktoré presadzovali členské štáty, a vyrokovať o 300 miliónov eur viac oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie,“ opísala situáciu.
Podľa jej slov to v praxi znamená viac peňazí na príležitosti pre mladých ľudí cez program Erasmus+, viac podpory pre vedcov a výskumníkov cez program Horizont Európa, tiež dodatočné zdroje pre poľnohospodárstvo, ale aj investície do bezpečnosti a obranyschopnosti Európy.
„Pre mňa ako podpredsedníčku rozpočtového výboru zúčastňujúcu sa na rokovaniach, ako jedinú Slovenku pri stole, bolo dôležité najmä to, že za týmito číslami sú konkrétni ľudia. Slovenskí študenti, ktorí chcú študovať cez Erasmus, naši vedci, ktorí potrebujú financovanie svojho výskumu, poľnohospodári, ktorí zabezpečujú naše potraviny, ale aj občania, ktorí očakávajú, že Európa bude pripravená čeliť bezpečnostným hrozbám či prírodným katastrofám,“ vysvetlila.
Upozornila, že napríklad na program Erasmus+ sa vyjednávačom EP podarilo vyrokovať dodatočných 14 miliónov eur a na európsky výskumný program Horizont Európa ďalších 21,5 milióna eur oproti návrhu eurokomisie. „Toto je podľa mňa zmysel európskeho rozpočtu. Nie sú to len čísla v tabuľkách v Bruseli. Sú to investície, ktoré vytvárajú príležitosti a majú konkrétny dosah aj na život ľudí na Slovensku,“ skonštatovala. A ocenila, že Európsky parlament pri týchto rokovaniach dokázal obhájiť svoje priority, lebo, ako dodala, „Európa musí investovať do svojej budúcnosti, nie ju oslabovať škrtmi“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)