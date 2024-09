Yellenová: Americká ekonomika smeruje k mäkkému pristátiu

Washington 26. septembra (TASR) - Údaje z amerického trhu práce a vývoj inflácie naznačujú, že ekonomika USA je na ceste k "mäkkému pristátiu". Vyhlásila to vo štvrtok ministerka financií USA Janet Yellenová v rozhovore pre CNB. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Vždy som verila, že existuje cesta k mäkkému pristátiu, že je možné znížiť infláciu pri zachovaní silného trhu práce a podľa mňa sa to deje," povedala.



Verí, že je dôvod domnievať sa, že klesnú aj náklady na bývanie. Poukázala pritom na komentáre predstaviteľov Federálneho rezervného systému (Fed), ktoré naznačujú, že základná úroková sadzba centrálnej banky bude ďalej klesať.



Ministerka financií však zároveň pripomenula, že na to, aby boli úrokové náklady časom zvládnuteľné, je nevyhnutné zníženie deficitu USA. Pre administratívu prezidenta Joea Bidena je tiež dôležité pokračovať v investíciách do častí ekonomiky, ktoré by podporili budúci rast.



Neskôr na finančnej konferencii v New Yorku v súvislosti so stabilitou finančného systému USA uviedla, banky sú dobre kapitalizované. No po tom, ako v roku 2023 vypukli turbulencie okolo nepoistených vkladov, ktoré spôsobili ich hromadné vyberanie v niektorých bankách, sa "veľmi uvažuje o tom, ako podporiť likviditu bánk, ktoré majú nepoistené vklady".



Ministerka pripomenula, že reformy zavedené po finančnej kríze v rokoch 2007 - 2009 pomohli finančnému systému prekonať turbulencie vrátane pandémie ochorenia COVID-19 aj nedávnych problémov regionálnych bánk.



"Práca na vybudovaní a udržiavaní odolného finančného systému sa však nikdy neskončí. Nikdy nebudeme môcť len tak vyhlásiť víťazstvo," povedala Yellenová na konferencii, ktorú organizovala Federálna rezervná banka v New Yorku.



"Odolný finančný systém je rozhodujúci pre silnú ekonomiku. Jeho posilnenie si vyžaduje trvať na premyslenej regulácii, a to aj zoči-voči výzvam zo strany tých, ktorí sa zasadzujú za zrušenie regulácií," dodala.



Yellenová zdôraznila, že je potrebné zabezpečiť, aby finančný systém slúžil podnikom, domácnostiam a podporoval prosperitu. To znamená bezpečné a zdravé finančné inštitúcie, nástroje finančného trhu, centrálne zúčtovanie a ochranu investorov a spotrebiteľov.