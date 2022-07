Yellenová: Americká ekonomika stojí na pevných základoch

Washington 19. júla (TASR) – Americká ekonomika stojí na pevných základoch a je v dobrej pozícii, aby sa vyhla recesii, a to aj pri rastúcich úrokových sadzbách. Zároveň stále čelí množstvu globálnych rizík. Uviedla to v utorok ministerka financií Janet Yellenová. TASR správu prevzala z AFP.



Aj keď sa sa rast najväčšej svetovej ekonomiky spomaľuje po tom, ako sa zotavila z poklesu počas pandémie ochorenia COVID-19, "americký spotrebiteľ" zostáva v dobrej kondícii vďaka silnému trhu práce, povedala Yellenová.



Pripustila však, že inflácia predstavuje značnú záťaž pre rodiny a zníženie cien je "najvyššou prioritou" prezidenta Joea Bidena.



Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, agresívne zvyšuje úrokové sadzby. Snaží sa tak potlačiť dopyt a zmierniť cenové tlaky po tom, čo medziročná miera inflácie v USA dosiahla v júni 9,1 %. Výzvou pre Fed je však skrotiť infláciu bez toho, aby došlo k poklesu hospodárstva.



"Dosiahnutie mäkkého pristátia si bude vyžadovať zručnosť a veľa šťastia," skonštatovala Yellenová, ktorá však podľa vlastných slov "dúfa, že je to dosiahnuteľné".



Upozornila pritom, že americká ekonomika čelí rizikám vrátane vojny na Ukrajine a ďalšieho vývoja, ktorý by mohol ešte viac zvýšiť ceny potravín a energií, ako aj spomalenia v Číne. Napriek tomu je ministerka optimistická, čo sa týka stavu americkej ekonomiky, ktorá má takmer historicky nízku nezamestnanosť, silné spotrebiteľské výdavky a rastúcu priemyselnú výrobu.



"Toto nie je súbor ekonomických podmienok, ktoré predstavujú recesiu," povedala Yellenová. "Očakávame však, že sa rast spomalí," dodala.