Yellenová: Americký bankový systém zostáva zdravý

Washington 16. marca (TASR) - Americký bankový systém "zostáva zdravý" napriek obavám trhu z kolapsu Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. Ministerka financií Janet Yellenová sa to podľa pripravovaných poznámok chystá povedať vo štvrtok členom Kongresu. TASR správu prevzala z AFP.



Kolapsy dvoch regionálnych bánk v USA krátko po sebe patria medzi najväčšie zlyhania v tomto sektore od finančnej krízy v roku 2008. A podnietili americké úrady, aby rýchlo zakročili a ochránili vklady klientov bánk.



Americký Federálny rezervný systém (Fed) pre obavy zo "šírenia nákazy" oznámil, že bankám sprístupní dodatočné finančné prostriedky, ktoré im pomôžu uspokojiť potreby vkladateľov, čo zahŕňa aj výbery.



Yellenová vo svojich poznámkach, ktoré boli zverejnené pred jej štvrtkovým vystúpením vo finančnom výbore Senátu, označila kroky vlády za "rozhodné a rázne“. Podľa nej demonštrujú odhodlanie úradov zabezpečiť, aby vklady zostali v bezpečí.



"Môžem ubezpečiť členov výboru, že náš bankový systém zostáva zdravý a že Američania môžu mať istotu, že ich vklady budú tam, keď ich budú potrebovať," povedala pred vypočutím, ktoré sa bude týkať najnovších návrhov rozpočtu prezidenta Joea Bidena.



Silicon Valley Bank, 16. najväčšia banka v krajine podľa aktív a kľúčový poskytovateľ pôžičiek pre startupy v celých Spojených štátoch od 80. rokov minulého storočia, skolabovala po náhlom výbere vkladov, čo prinútilo regulačné úrady, aby nad bankou v piatok (10. 3.) prevzali kontrolu.



V nedeľu (12. 3.) ministerstvo financií, Fed a Federálny úrad na ochranu vkladov (FDIC) prijali opatrenia, aby zabezpečili klientom SVB prístup ku svojim vkladom. Fed zároveň zaviedol nový úverový nástroj pre banky v snahe zabrániť, aby sa opakoval rýchly kolaps, ako to bolo v prípade SVB.



No kým sa prezident Biden začiatkom tohto týždňa snažil uistiť Američanov, že finančný systém je bezpečný, objavili sa známky tlaku na iných amerických veriteľov.



V Európe zase vyvolali v stredu (15. 3.) poplach problémy švajčiarskej banky Credit Suisse. Tie spôsobili prudký pokles akciových trhov, kým Švajčiarska národná banka nezasiahla a ubezpečila investorov, že poskytne Credit Suisse likviditu.