Yellenová: Bankové pravidlá v USA potrebujú preskúmanie

Washington 30. marca (TASR) - Ministerka financií USA Janet Yellenová vo štvrtok pripustila, že reguláciu bánk a pravidlá dohľadu v USA bude možno potrebné prehodnotiť po kolapse Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V poznámkach pripravených na vystúpenie v Národnej asociácii podnikových ekonómov (National Association for Business Economics, NABE) Yellenová vyzýva na silnejšiu reguláciu rastúceho sektora nebankových inštitúcií alebo "tieňových bánk".



Podľa Yellenovej zníženie bankových kapitálových požiadaviek v roku 2018 a zmiernenie pravidiel v predchádzajúcich rokoch by sa malo prehodnotiť.



"Vždy, keď banka zlyhá, je dôvod na vážne obavy. Regulačné požiadavky sa v uplynulých rokoch uvoľnili. Som presvedčená, že je vhodné posúdiť vplyv týchto deregulačných rozhodnutí a podniknúť potrebné kroky," uviedla.



Pripomenula, že regulačné reformy zavedené po kríze v roku 2008 pomohli finančnému systému USA prekonať šoky vrátane pandémie ochorenia COVID-19.



"Ale zlyhanie dvoch regionálnych bánk tento mesiac dokazuje, že naša práca nebola dokončená," povedala Yellenová s tým, že finančný systém je v súčasnosti výrazne silnejší ako pred 15 rokmi.



"To možno najlepšie ilustruje skutočnosť, že sme tento mesiac zaznamenali relatívnu stabilitu v celkovom bankovom sektore, aj keď narástli obavy o konkrétne inštitúcie," uviedla.



Yellenová sa však domnieva, že je dôležité, aby americké regulačné úrady preskúmali, či sú súčasné režimy dohľadu a regulácie "primerané rizikám, ktorým banky čelia". A v prípade potreby musia konať tak, aby tieto riziká vyriešili, dodala.