Yellenová: Bidenov infraštruktúrny plán zvýši ziskovosť firiem USA

Washington 18. mája (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová bráni infraštruktúrne plány prezidenta Joe Bidena, ktorý sa má financovať prostredníctvom zvýšenia firemných daní.



Infraštruktúrny plán v objeme 2,2 bilióna USD (1,8 bilióna eur) zvýši ziskovosť a konkurencieschopnosť amerických firiem, povedala Yellenová pred firemnými lídrami na pôde lobistickej skupiny U.S. Chamber of Commerce.



Investície do infraštruktúry podľa nej vytvoria pracovné miesta a priamo z nich budú profitovať Američania. Zvýšenie daní, prostredníctvom ktorého sa majú financovať, "vrátia sadzbu firemnej dane smerom k historickým normám".



"Veríme, že tieto investičné a daňové návrhy" ako celok "podporia čistú ziskovosť našich firiem a zvýšia ich globálnu konkurencieschopnosť," uviedla Yellenová. "Veríme, že podnikateľskí lídri sa na to budú pozerať rovnako a podporia plán."



Minulá administratíva prezidenta Donalda Trumpa a republikáni v Kongrese znížila v roku 2017 firemnú daň z 35 % na 21 %. Biden navrhuje zvýšenie na 28 %. Väčšina členov U.S. Chamber of Commerce je samozrejme proti zvýšeniu daní.



Bidenov návrh sa netýka sa len tradičnej infraštruktúry, ako sú cesty a mosty, ale počíta s investíciami do rýchlych internetových sietí, výskumu a vývoja, modernizácie škôl a podobne.



Podľa Yellenovej balík investíciami do obnoviteľných energií a ochrany proti kybernetickým hrozbám dobehne stratený čas.



(1 EUR = 1,2222 USD)