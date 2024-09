Yellenová: Ekonomika USA je v dobrom stave,smeruje k mäkkému pristátiu

Washington 9. septembra (TASR) - Americká ekonomika je v dobrom stave napriek nedávnym údajom z trhu práce a smeruje k tzv. mäkkému pristátiu. Vyhlásila to cez víkend ministerka financií USA Janet Yellenová. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Yellenová pripustila, že USA zaznamenávajú "menej horúčkovitý rast pracovných miest" v porovnaní s "náborovým šialenstvom" po skončení pandémie ochorenia COVID-19 a opätovnom otvorení ekonomiky. Pripomenula však, že hospodárstvo pokračuje v zotavovaní a "v podstate funguje pri plnej zamestnanosti".



Ministerka to uviedla deň po tom, ako najnovšie údaje ukázali, že rast nových pracovných miest v USA sa v auguste spomalil viac, ako ekonómovia odhadovali.



Konkrétne, v auguste pribudlo v USA 142.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že ekonomika vytvorí až 160.000 nových pracovných pozícií.



To obnovilo obavy zo spomaľovania trhu práce, pričom index S&P 500 v piatok (6. 9.) klesol a dosiahol najhorší výsledok od marca 2023.



Miera nezamestnanosti sa však v auguste mierne znížila, na 4,2 % a počet nových pracovných miest bol v auguste vyšší ako v júli.



Yellenová sa v sobotu (7. 9.) pokúsila upokojiť nervozitu zo stavu ekonomiky: "Nevidím blikať červené svetlá," vyhlásila.



Ministerka zároveň ocenila kroky Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, na zníženie inflácie. Rast spotrebiteľských cien sa totiž podarilo spomaliť bez toho, aby ekonomika skĺzla do recesie, čomu sa hovorí "mäkké pristátie", povedala na Texas Tribune Festival.



Všeobecne sa očakáva, že Fed tento mesiac zníži úrokové sadzby.