Yellenová: Je možné znížiť rekordnú infláciu a udržať trh práce zdravý

Washington 23. septembra (TASR) - Je možné znížiť rekordne vysokú infláciu v Spojených štátoch pri zachovaní zdravého trhu práce. Uviedla to americká ministerka financií Janet Yellenová vo štvrtok (22.9.) večer v prejave na podujatí Atlantic Festival. TASR správu prevzala z AFP.



Vyhlásenie Yellenovej prichádza deň potom, čo Federálny rezervný systém (Fed) už tretíkrát po sebe zvýšil úrokové sadzby až o 75 bázických bodov. Predseda Fedu Jerome Powell pritom varoval, že ochladenie inflácie bude pre americkú ekonomiku bolestivé.



Yellenová však verí, že existuje cesta, ako znížiť infláciu a zároveň zachovať silný trh práce. A veľmi dúfa, že sa to Fedu podarí.



Ministerka Yellenová uviedla tiež, že existuje "určitý inflačný tlak" spôsobený nedostatkom ľudí na trhu práce, čo viedlo k zvýšeniu miezd. Úlohou Fedu je "riešiť aj nerovnováhu medzi dopytom a ponukou," povedala.



Fed na záver zasadnutia v stredu (21.9.) zároveň aktualizoval svoje ekonomické prognózy. Predpokladá spomalenie ekonomickej aktivity spôsobené zvyšovaním úrokových sadzieb, čo povedie k o niečo väčšiemu nárastu nezamestnanosti, ako sa pôvodne predpokladalo.



Miera nezamestnanosti by mala v roku 2022 dosiahnuť v priemere 3,8 %, čo je revízia smerom nahor oproti pôvodnej prognóze na úrovni 3,7 %. A v budúcom roku stúpne nezamestnanosť na 4,4 % namiesto na 3,9 %.



V auguste dosiahla miera nezamestnanosti v USA 3,7 %, čo je jedna z jej najnižších úrovní za 50 rokov.



Niektorí ekonómovia sa však domnievajú, že tieto prognózy sú príliš nízke. Bývalý minister financií Larry Summers na sociálnej sieti Twitter uviedol, že nezamestnanosť by pravdepodobne musela presiahnuť 5 %, aby došlo k výraznému a udržateľnému spomaleniu inflácie.



Yellenová uznala, že je potrebné "zmierniť určitý tlak na trhu práce", ale nesúhlasí s tým, že miera nezamestnanosti sa musí tak výrazne zvýšiť.



"Stále môžeme mať dobrý a silný pracovný trh bez veľkého tlaku na mzdy," povedala.



Medziročná miera inflácie v USA dosiahla v auguste 8,3 %.