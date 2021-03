Yellenová je otvorená vyplácaniu dividend a odkupu akcií bankami

Washington 24. marca (TASR) - Americké banky vyzerajú dostatočne zdravo, aby mohli vyplácať dividendy a realizovať spätný odkup akcií. Uviedla to v stredu pred Bankovým výborom Senátu americká ministerka financií Janet Yellenová.



Na otázku predsedu výboru Sherroda Browna, aký je jej postoj k vyplácaniu dividend a spätnému odkupovaniu akcií bankami, Yellenová povedala, že pôvodne so spätným odkupovaním akcií nesúhlasila. Teraz však finančné inštitúcie vyzerajú zdravšie a mali by podľa nej mať možnosť zabezpečiť akcionárom návratnosť investícií.



Tak ako Yellenová, vystúpil pred Bankovým výborom Senátu aj šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell a podobne ako v utorok (23. 3.) pred Výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby, prezentovali optimistické vyhliadky vývoja americkej ekonomiky. Vychádzajú z pokračujúceho rýchleho tempa vakcinácie obyvateľov proti ochoreniu COVID-19, čo by malo umožniť relatívne rýchly návrat krajiny k normálu, ako aj z finančnej podpory firmám a domácnostiam v rámci Bidenovho balíka pomoci v hodnote 1,9 bilióna USD (1,61 bilióna eur). Financie z neho sa už distribuujú.



"S veľkou pravdepodobnosťou to bude veľmi, veľmi silný rok," povedal Powell v reakcii na otázku jedného zo senátorov v súvislosti s ekonomickými vyhliadkami.