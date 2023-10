Yellenová: Je skoro špekulovať o ekonomickom dôsledku stavu v Izraeli

Londýn 16. októbra (TASR) - Zatiaľ je príliš skoro na predpovede, do akej miery súčasný izraelsko-palestínsky konflikt ovplyvní ekonomiku. Povedala to v pondelok americká ministerka financií Janet Yellenová, upozornila však, že je dôležité, aby sa konflikt nerozšíril do ďalších oblastí. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Momentálne je predčasné špekulovať, či konflikt bude alebo nebude mať vážne následky (pre ekonomiku)," povedala v rozhovore pre Sky News Yellenová. "Dôležité však bude, či sa konflikt rozšíri mimo Izraela a Gazy, čomu by sme sa veľmi radi vyhli," dodala.



Na otázku, či si USA a ďalšie západné krajiny "môžu dovoliť v tejto situácii ďalšiu vojnu", Yellenová reagovala, že o tom nepochybuje. "Amerika si určite môže dovoliť stáť na strane Izraela a podporovať jeho vojenské potreby a zároveň môžeme a musíme podporovať Ukrajinu a jej boj proti Rusku," dodala.