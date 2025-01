Yellenová kritizuje Trumpove plány na zriadenie nového colného úradu

Londýn 16. januára (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová kritizovala plány zvoleného prezidenta USA na vytvorenie nového colného úradu. Donald Trump v utorok (14. 1.) oznámil, že v deň svojej inaugurácie 20. januára zriadi federálnu agentúru, ktorá bude vyberať clá, dane a všetky príjmy zo zahraničných zdrojov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



"Vytvorenie zdvojenej štruktúry nevyzerá ako dobrý prvý krok na úsporu peňazí daňových poplatníkov," vyhlásila v stredu (15. 1.) Yellenová. Trump nešpecifikoval, či má nový úrad nahradiť funkcie existujúceho federálneho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc alebo daňového úradu IRS. Yellenová tiež varovala pred Trumpovými plánmi na zavedenie nových ciel. Tie by podľa nej zvýšili náklady na výrobu tovarov a služieb a v konečnom dôsledku by znamenali vyššie dane pre spotrebiteľov v USA.



Trump sa zaviazal, že zavedie veľké clá pre troch najväčších obchodných partnerov Spojených štátov - Kanadu, Mexiko a Čínu - vrátane 25-percentného cla na dovoz z Kanady a Mexika, pokiaľ nezačnú tvrdšie bojovať proti pašovaniu drog, najmä fentanylu, a migrantom, ktorí nelegálne prekračujú hranicu s USA. Prisľúbil takisto zaviesť clá vo výške 10 % na globálny dovoz do Spojených štátov spolu so 60-percentným clom na čínsky tovar.