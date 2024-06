Yellenová obhajovala zvýšenie ciel na určitý tovar z Číny

Atlanta 20. júna (TASR) - Americká ministerka financií USA Janet Yellenová vo štvrtok obhajovala rozhodnutie administratívy prezidenta Joea Bidena zvýšiť clá na určitý tovar z Číny. Označila ho za "vysoko strategické". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Yellenová na tlačovej konferencii v Atlante uviedla, že Bidenove nové clá sú zamerané na ochranu amerických producentov elektrických vozidiel, solárnych panelov a polovodičov pred dotovanými produktami z Číny a nadmernou kapacitou tamojších výrobcov. Administratíva podľa nej odmieta dovoliť, aby americké firmy vytlačil koordinovaný čínsky dumpingový export.



Pripomenula, že aj iné krajiny podnikajú podobné kroky, pričom poukázala na nedávne vyhlásenie lídrov skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) na adresu priemyselnej a obchodnej politiky Číny.



Administratíva USA minulý mesiac oznámila zvýšenie ciel na určité výrobky a zároveň ponechala v platnosti represívne clá až do výšky 25 % na iný čínsky dovoz v hodnote stoviek miliárd dolárov, od hračiek po internetové smerovače, ktoré zaviedol bývalý prezident Donald Trump v rokoch 2018 a 2019. Trump to odôvodnil zneužívaním amerického duševného vlastníctva zo strany Číny.



Vzhľadom na to, že Čína v skutočnosti neurobila nič na vyriešenie týchto problémov, Bidenova administratíva neodstránila tieto clá, povedala Yellenová.



Na otázku o Trumpových návrhoch uvaliť clo vo výške 10 % na všetok tovar dovážaný do USA a 60 % alebo viac na čínsky tovar, Yellenová odpovedala, že by to "ovplyvnilo všetkých našich obchodných partnerov a celý náš obchod". Spotrebiteľom by tak stúpli náklady na všetok dovoz a poškodilo by to tiež americké firmy, ktoré sú závislé od zahraničných dodávateľských reťazcov.



Yellenová vo štvrtok zároveň uviedla, že užšie partnerstvo USA s Vietnamom nevyžaduje, aby Hanoj prerušil vzťahy s Ruskom alebo Čínou.



Na otázku, či štátna návšteva ruského prezidenta Vladimira Putina vo Vietname s cieľom podpísať množstvo dohôd od ropy a zemného plynu po jadrovú vedu vyvolala obavy Washingtonu, odpovedala, že Hanoj má jasnú politiku spolupráce s mnohými krajinami.



Biden a Yellenová navštívili Vietnam minulý rok v rámci širšej snahy o prehĺbenie vzťahov s touto krajinou. Podľa Yellenovej Washington zlepšil svoje vzťahy s Vietnamom a vníma ho ako partnera pri diverzifikácii dodávateľských reťazcov a zníženia závislosti od Číny.