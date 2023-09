Yellenová: USA a Čína zriadia skupiny na riešenie hospodárskych sporov

Washington 22. septembra (TASR) – Spojené štáty a Čína chcú zriadiť dve pracovné skupiny pre riešenie hospodárskych sporov. Oznámila to v piatok americká ministerka financií Janet Yellenová. Jedna skupina by sa podľa nej zamerala na ekonomiku a druhá na finančné otázky. V budúcnosti by mali existovať štruktúrované kanály pre otvorené a vecné diskusie, vrátane pravidelných stretnutí na ministerskej úrovni, povedala Yellenová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sú už dlhší čas napäté, a to aj napriek nedávnym návštevám vysokopostavených amerických predstaviteľov v Číne. Spory vyvoláva napríklad neochota Číny odsúdiť Rusko za jeho agresiu voči Ukrajine alebo eskalujúca konfrontačná politika Pekingu vo vzťahu k Taiwanu. Americký prezident Joe Biden naposledy oznámil, že USA v Číne obmedzia investície do určitých technológií budúcnosti, ako sú polovodiče a umelá inteligencia.



Yellenová navštívila Peking v júli. Minulý týždeň sa zase na Malte stretli americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan a šéf čínskej diplomacie Wang I. Možné je aj stretnutie Bidena s čínskou hlavou štátu Si Ťin-pchingom na novembrovom ázijsko-pacifickom samite (APEC) v San Franciscu, čo zatiaľ nie je oficiálne potvrdené. Naposledy sa obaja lídri stretli minulý rok v rámci samitu skupiny G20 v Indonézii.