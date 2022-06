Yellenová: USA chcú v najbližších týždňoch prekonfigurovať čínske clá

Washington 8. júna (TASR) - Spojené štáty zvažujú zrušenie niektorých represívnych ciel, ktoré uvalil na Čínu bývalý prezident Donald Trump v snahe zmierniť rastúcu infláciu. Uviedla to v stredu ministerka financií Janet Yellenová.



Niektoré americké clá na čínsky dovoz v hodnote stoviek miliárd dolárov v júli vypršia, pokiaľ nebudú obnovené. A prezident Joe Biden čelí rastúcim výzvam, aby sa ich zbavil a pomohol tak bojovať proti inflácii, najvyššej za štyri desaťročia.



Yellenová povedala americkým zákonodarcom, že administratíva poskytne viac informácií o plánoch s clami "v najbližších týždňoch".



Biden zdedil clá, ktoré zaviedol jeho predchodca Trump začiatkom roku 2018 v rámci boja proti čínskym obchodným praktikám, no zmeny robí len pomaly.



Yellenová povedala, že hoci sa Peking "previnil nekalými obchodnými praktikami", opatrenia "naozaj neboli navrhnuté tak, aby slúžili našim strategickým záujmom".



Vyššie náklady, ktoré nakoniec "zaplatili Američania, nie Číňania, poškodili amerických spotrebiteľov a podniky," povedala ministerka počas tzv. grilovania pred Výborom pre spôsoby a prostriedky (Ways and Means Committee) amerického Kongresu.



Bidenova administratíva zvažuje, ako možno represívne clá "prekonfigurovať spôsobom, ktorý by bol strategickejší," povedala Yellenová, ktorá očakáva, že v najbližších týždňoch bude môcť poskytnúť pevný časový plán.



Ceny potravín a benzínu v USA strmo vzrástli pre problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré spôsobili blokády spojené s ochorením COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu. To prinútilo Federálny rezervný systém (Fed) agresívne zvýšiť úrokové sadzby v snahe bojovať proti inflácii.



Podporovatelia plánu tvrdia, že zrušenie ciel na čínske produkty by pomohlo zmierniť cenové tlaky, keďže by sa ich dovoz zlacnil.



Postupné zavádzanie ciel za éry Trumpa nakoniec pokrylo ročný dovoz z Číny za približne 350 miliárd USD (325,91 miliardy eur) v rámci odvety za krádež amerického duševného vlastníctva v Pekingu a nútený transfer technológií.



Prvé kolo opatrení má vypršať 6. júla, pokiaľ sa neobjaví požiadavka na ich pokračovanie, vtedy budú predmetom preskúmania. Biden v máji povedal, že "diskutoval" o ukončení ciel, ale to by pravdepodobne znamenalo politické riziko pre Biely dom, ktorý nechce byť označený za slabého voči Číne.



Predstavitelia Úradu amerického obchodného zástupcu (ÚSTR) uviedli, že oslovujú podniky a verejnosť so žiadosťou o vyjadrenie sa k predĺženiu ciel.