Yellenová: USA dosahujú pokrok pri znižovaní inflácie

Gandhinagar/Washington 17. júla (TASR) - Spojené štáty dosahujú dobrý pokrok pri znižovaní inflácie. Uviedla to v pondelok americká ministerka financií Janet Yellenová, ktorá neočakáva, že sa americká ekonomika prepadne do recesie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Yellenová v rozhovore pre Bloomberg TV počas stretnutia finančných predstaviteľov skupiny G20 v indickom meste Gandhinagar ďalej uviedla, že pomalší rast čínskej ekonomiky by sa mohol preniesť aj do iných ekonomík.



"Mnoho krajín je závislých od silného rastu čínskeho hospodárstva, aby podporil rast ich vlastných ekonomík, najmä krajiny v Ázii. A pomalý rast v Číne môže mať pre Spojené štáty určité negatívne dôsledky," povedala Yellenová pre televíziu Bloomberg niekoľko hodín po správe, že výkon čínskej ekonomiky v 2. štvrťroku bol slabší, ako sa očakávalo.



Aj v USA sa hospodársky rast spomalil, ale trh práce je naďalej dosť silný a ministerka neočakáva recesiu, keďže americká ekonomika je podľa nej na "dobrej ceste" smerom k zníženiu inflácie bez výrazného oslabenia trhu práce.



"V prípade Spojených štátov sa rast spomalil, ale náš pracovný trh je naďalej dosť silný. Nepredpokladám recesiu," povedala Yellenová. "Najnovšie údaje o inflácii boli celkom povzbudivé," skonštatovala.



Pokiaľ ide o Čínu, ministerka financií poukázala na "relatívne slabé" spotrebiteľské výdavky v súvislosti so spomalením ekonomiky. Pondelkové údaje totiž ukázali, že hrubý domáci produkt (HDP) Číny za tri mesiace do konca júna vzrástol v porovnaní s prvým štvrťrokom o menej ako 1 %, zatiaľ čo maloobchodné tržby sa v júni zvýšili menej, ako predpokladali analytici.



"Zdá sa, že (čínski) spotrebitelia sa viac zameriavajú na budovanie svojich úspor," povedala Yellenová.



Podľa Yellenovej čínski predstavitelia vyjadrili začiatkom tohto mesiaca vážne obavy z amerických ciel, ale hlavné dôvody, prečo ich Washington zaviedol vrátane nekalých obchodných praktík Pekingu, neboli odstránené.



Poznamenala pritom, že situáciu lepšie osvetlí preskúmanie ciel po štyroch rokoch, ale zdôraznila, že skutočné a základné problémy ešte neboli vyriešené. A na tom je potrebné v budúcnosti pracovať.



Yellenová tiež uviedla, že Spojené štáty pravdepodobne zavedú nové obmedzenia v prípade investícií v Číne. Podčiarkla však, že akékoľvek kroky na obmedzenie odchádzajúcich amerických investícií do Číny budú úzko zamerané na tri sektory: polovodiče, kvantové počítače a umelú inteligenciu a založené výlučne na úvahách o národnej bezpečnosti.



Dodala, že budú zahŕňať kombináciu požiadaviek o oznamovaní investícií a vo veľmi úzkom rozsahu aj zákazy, ale nepôjde o rozsiahle kontroly, ktoré by vo veľkej miere ovplyvnili americké investície v Číne.