Yellenová vyzvala Snemovňu reprezentantov,aby zvýšila dlhový strop

Washington 10. marca (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová vyzvala v piatok členov Snemovne reprezentantov, aby bez podmienok zvýšili strop federálneho dlhu. Upozornila ich, že vyhlásenie platobnej neschopnosti USA by spôsobilo "ekonomickú a finančnú katastrofu".



Yellenová v poznámkach pred vystúpením v republikánmi kontrolovanom výbore uviedla, že zlyhanie v prípade zvýšenia limitu na pôžičky, aktuálne na úrovni 31,4 bilióna USD (29,66 bilión eur), ohrozí ekonomický pokrok, ktorý Spojené štáty dosiahli od pandémie ochorenia COVID-19.



"Vyzývam všetkých členov Kongresu, aby sa spojili a riešili limit dlhu - bez podmienok a bez čakania do poslednej chvíle," uviedla v poznámkach.



Niektorí republikáni požadujú ústupky vo výdavkoch od prezidenta Joa Bidena výmenou za zvýšenie dlhového stropu. Yellenová odmietla o tom rokovať a tvrdí, že v prípade zvýšenia dlhového stropu ide o nápravu minulých rozhodnutí Kongresu o výdavkoch.



Spojené štáty narazili na dlhový strop už 19. januára 2023. Dôvodom sú spory medzi republikánmi a demokratmi okolo výdavkov, v dôsledku čoho Kongres dlhový strop nezvýšil. Americké ministerstvo financií následne oznámilo, že začína uplatňovať mimoriadne opatrenia s cieľom zabrániť platobnej neschopnosti. Ministerka Yellenová informovala listom predsedu Snemovne reprezentantov Kevina McCarthyho, že ministerstvo začalo uplatňovať mimoriadne opatrenia, ktoré by USA mali umožniť vyhnúť sa do júna platobnej neschopnosti.



USA zvyšujú svoj dlhový strop pravidelne. Od 60. rokov 20. storočia ho zvýšili zhruba 80-krát. Yellenová však Kongres upozornila, že je potrebné konať, keďže júnový termín sa blíži.



(1 EUR = 1,0586 USD)