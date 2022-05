Yellenová vyzvala USA a EÚ, aby koordinovali svoj prístup k Číne

Brusel 18. mája (TASR) - Západné demokracie sa stali "príliš zraniteľnými" voči krajinám, ktoré využívajú svoje trhové pozície ako geopolitickú páku. Uviedla to v utorok (17. 5.) na podujatí v Bruseli americká ministerka financií Janet Yellenová. Vyzvala pritom USA a Európu, aby koordinovali svoj prístup k Číne po tom, ako zaujali jednotný postoj voči Rusku.



Podľa nej je v spoločnom záujme západných demokracií primäť Čínu, aby sa zdržala ekonomických praktík, ktoré všetkých znevýhodňujú - od obchodu a investícií, cez rozvojovú a klimatickú politiku až po prístup k odpusteniu dlhu krajinám, ktoré čelia neudržateľnej dlhovej záťaži.



"Existuje silný dôvod na spoločné, nie jednostranné, presadzovanie spoločných cieľov," povedala Yellenová. Ak Čína nedokáže postaviť jedného proti druhému s väčšou pravdepodobnosťou zareaguje priaznivejšie, vyhlásila.



Čínsky prezident Si Ťin-pching sa vytrvalo snaží presvedčiť Európsku úniu (EÚ), aby si zachovala "strategickú autonómiu" uprostred prehlbujúceho sa súperenia dvoch najväčších svetových ekonomík - USA a Číny. Povedal to priamo v telefonátoch so svojimi nemeckými a francúzskymi partnermi začiatkom tohto mesiaca.



Yellenová v prednáške na výročnom ekonomickom fóre v Bruseli poznamenala, že ak by Čína upustila od nežiaducich praktík, budú mať všetci väčšiu šancu konkurovať jej za rovnakých podmienok. A z toho budú mať úžitok firmy aj spotrebitelia.



Americká ministerka v utorok skonštatovala, že všetci sa stali "príliš zraniteľní" voči krajinám, ktoré využívajú svoje trhové pozície v oblasti surovín, technológií alebo produktov na uplatňovanie geopolitického vplyvu, alebo narúšanie trhov pre svoj vlastný zisk.



Rusko podľa nej využíva energie ako zbraň, zatiaľ čo ekonomiky na celom svete sú závislé od tzv. vzácnych zemín z Číny.



"Tieto minerály a materiály predstavujú životne dôležité vstupné suroviny v letectve, výrobe vozidiel, výrobe batérií, systémoch obnoviteľnej energie a výrobe technológií," povedala Yellenová.



Čína sa podieľa zhruba 60 % na ťažbe vzácnych zemín a má takmer 40 % ich zásob, čo jej dáva "geostrategický pákový efekt". Okrem toho sa usiluje o dominantné postavenie vo výrobe a používaní polovodičov.



Yellenová zopakovala tiež svoju výzvu na nový prístup k pomoci rozvojovým krajinám. O tejto téme sa diskutovalo minulý mesiac na jarných stretnutiach globálnych finančných inštitúcií.



"Musíme sa pozrieť za hranice našich súčasných modelov, pretože oficiálne financovanie rozvoja, akokoľvek užitočné, nebude nikdy dostatočné," povedala. "Otázkou je, ako využiť oveľa hlbšie zásoby súkromného kapitálu na mobilizáciu biliónov potrebných na splnenie ašpirácií ďalšej generácie," dodala.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.