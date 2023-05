Yellenová:Jediným výsledkom rokovaní o dlhovom strope je jeho zvýšenie

Niigato 12. mája (TASR) - Jediným dobrým výsledkom rokovaní o dlhovom strope USA je schválenie jeho zvýšenia v Kongrese. Uviedla to americká ministerka financií Janet Yellenová. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Globálne trhy aj americké domácnosti a podniky potrebujú vidieť, že máme Kongres, ktorý je odhodlaný platiť účty," povedala Yellenová v piatok pre televíziu Bloomberg na okraj stretnutia skupiny G7 v Japonsku.



"Ak to Kongres neurobí, skutočne to zhorší náš úverový rating," dodala.



Yellenová odmietla uviesť, čo jej ministerstvo urobí, ak Kongres nezvýši alebo nepozastaví limit pre dlh skôr, ako ministerstvo financií zistí, že nie je schopné pokryť všetky záväzky vlády.



Americký prezident Joe Biden a predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy medzitým odložili stretnutie o dlhovom strope, ktoré sa malo uskutočniť v piatok. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou to naznačuje, že rokovania na úrovni zamestnancov priniesli pokrok. Diskusie o spôsoboch, ako obmedziť federálne výdavky, sa posúvajú dopredu, uviedli zdroje.



Biden a republikáni v Kongrese sa už niekoľko týždňov nedokážu dohodnúť na zvýšení limitu na pôžičky federálnej vlády USA zo súčasných 31,4 bilióna USD (28,73 bilióna eur). Republikáni, ktorí v roku 2022 získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, sú ochotní zvýšiť limit pre dlh len v prípade, že demokrati budú súhlasiť so znížením výdavkov.



Patová situácia v USA vyvoláva obavy na celom svete. Podľa Yellenovej nesplnenie záväzkov USA by spôsobilo ekonomickú a finančnú katastrofu. Bezprecedentná platobná neschopnosť Washingtonu by spustila globálny hospodársky pokles a podkopala vedúcu úlohu USA vo svetovej ekonomike, upozornila.



Yellenová v uplynulých dňoch hovorila s manažérmi spoločnosti, aby si vypočula ich obavy. "Vedúci predstavitelia Wall Street a americkí podnikatelia hovorili o svojich obavách z dlhového stropu," povedala. "Chceme počuť hlasy ľudí, ktorých sa to dotkne."



Yellenová dodala, že stále nie je jasné, kedy ministerstvu financií dôjdu prostriedky. Kongresu však povedal, že by k tomu mohlo dôjsť už 1. júna. Tento termín bude aktualizovaný na základe dostupných údajov. Pripomenula tiež podobnú patovú situáciu z roku 2011, ktorá viedla k tomu, že Spojené štáty stratili najvyšší rating AAA.



Vláda dosiahla zákonný limit na pôžičky už v januári. USA zvyšujú svoj dlhový strop pravidelne, od 60. rokov 20. storočia ho zvýšili zhruba 80-krát.



(1 EUR = 1,093 USD)