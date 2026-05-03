YIT Slovakia: Družstevné bývanie kombinuje výhody nájmu a vlastníctva
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Ceny nehnuteľností a sprísňujúce sa podmienky bánk robia cestu k vlastnému bývaniu pre mnohých čoraz náročnejšou. Najmä mladí ľudia a rodiny často narážajú na potrebu vysokých úspor či dostatočného príjmu na získanie hypotéky. Podľa spoločnosti YIT Slovakia jednou z nových foriem bývania, ktoré by mohli túto situáciu uľahčiť, je družstevné bývanie kombinujúce výhody nájmu a budúceho vlastníctva.
Člen družstva sa podieľa na splácaní úveru bytového družstva a má právo užívať svoj byt, zatiaľ čo je družstvo spravované profesionálnym správcom. Tento model umožňuje bezhypotekárne financovanie a uľahčuje prístup k bývaniu mnohým skupinám ľudí, priblížila spoločnosť.
V Bratislave ponúka družstevné bývanie v rámci rezidenčných projektov zatiaľ len developer YIT Slovakia, čím reaguje na zhoršujúcu sa dostupnosť bývania, rastúce ceny nehnuteľností a obmedzené možnosti pre mnohých záujemcov o bývanie.
„Každý má inú životnú situáciu, preto je dôležité, aby si klient mohol zvoliť spôsob financovania, ktorý mu najviac vyhovuje a umožní mu dosiahnuť vlastné bývanie,“ uviedol senior manažér pre rozvoj obchodu a investície v YIT Slovakia Juraj Varga.
Spoločnosť plánuje postupne rozširovať tzv. hybridný predaj, kde si záujemca môže vybrať medzi klasickou kúpou bytu s hypotékou a inovatívnym družstevným modelom.
Stavebná a developerská skupina YIT s centrálou v Helsinkách má viac ako 110-ročnú tradíciu a vyše 4100 zamestnancov v ôsmich krajinách. V roku 2025 dosiahla tržby 1,8 miliardy eur. Na Slovensku pôsobí od roku 2010 pod hlavičkou YIT Slovakia, sústreďuje sa najmä na revitalizáciu brownfieldov v Bratislave.
