Bratislava 25. apríla (TASR) - Developerská spoločnosť YIT Slovakia spúšťa pilotný projekt družstevného bývania v Bratislave. Reaguje ním na horšiu dostupnosť hypotekárnych úverov a tým najnižšiu dostupnosť bývania na Slovensku za posledných 15 rokov. Pilotný projekt spúšťa v jednej z etáp projektu NUPPU v Ružinove. Spoločnosť to avizovala vo štvrtok.



"Veríme, že družstevné bývanie v súčasnej dobe náročného prístupu k financovaniu uľahčí cestu k vlastnému bývaniu pre mnohé skupiny ľudí, pre ktoré sú podmienky klasických hypoték nedostupné či nevýhodné," konštatuje generálny riaditeľ spoločnosti Milan Murcko.



Hlavnou výhodou družstevného bývania je, že ho záujemca získa jednoduchšie ako hypotéku v banke. V prípade záujmu podpíše rezervačnú zmluvu a podá prihlášku na členstvo v družstve. Po jej schválení uhradí minimálne 20 percent z celkovej ceny vybraného bytu a stane sa členom družstva. Zvyšnú cenu bytu bude splácať vo forme mesačných platieb. Po uhradení celej sumy má právo nadobudnúť byt do osobného vlastníctva.



Okrem vlastného užívania môže člen družstva počas celého obdobia byt prenajímať alebo ho predať. Družstevný byt sa tiež stáva predmetom dedenia. Takáto možnosť je tak vhodná napríklad pre seniorov, keďže podiel v družstve je možné previesť na svoje dieťa či vnúča, ale tiež pre mladé rodiny. Banka totiž neposudzuje príjem majiteľa družstevného podielu, ale družstvo ako celok, ktoré spláca jeden spoločný úver.



Benefitom družstevného bývania je aj to, že členovia družstva sa nezadlžujú, pretože dlžníkom voči banke je družstvo. Zároveň všetky finančné záležitosti a administratívu vrátane poistenia nehnuteľnosti či zmeny fixácie vybavuje družstvo.



O družstevné bývanie je v Európe značný záujem. V Českej republike žije v družstevných bytoch približne desať percent obyvateľov, vo Viedni toto číslo dosahuje 45 percent.