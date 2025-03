Youplus: Automatizácia mení poisťovníctvo, podvody posudzuje počítač

Bratislava 9. marca (TASR) - Poisťovníctvo sa postupne digitalizuje, automatizácia šetrí čas a výrazne premieňa toto odvetvie. Strojové učenie a analýza veľkého množstva dát už v súčasnosti pomáhajú s vyhodnocovaním zdravotných rizík, urýchľujú likvidáciu poistných udalostí, zvyšujú efektivitu odhaľovania podvodov a tieto trendy sa budú len posilňovať, poukázala poisťovňa Youplus.



"Všetky mysliteľné technologické trendy, ktoré sa objavujú v spoločnosti, sa skôr alebo neskôr premietnu aj do sveta poisťovníctva. Je pravdepodobné, že niektoré súčasné profesie v budúcnosti nahradí umelá inteligencia. Sedliacky rozum však bude mať stále cenu zlata," zhodnotil riaditeľ životného poistenia David Poes.



Aj v oblasti poistných podvodov nastupujú na scénu moderné technológie, predovšetkým dátové modely, strojové učenie a umelá inteligencia (AI). Poisťovne s ich využitím analyzujú poistné udalosti, ktoré by mohli byť podvodné. Používajú pritom obsiahlu históriu škodových udalostí, v ktorej hľadajú rovnaké charakteristiky a vzorce správania. Stroje potom pomáhajú vytipovať tie, ktoré sú podozrivé.



"Za netypickou štatistikou je občas skrytý nejaký podvod alebo nekalý úmysel. Systém dokáže vyhodnotiť dáta a upozorniť na anomálie," priblížil Poes. Následne sa do procesu zapája tím interných špecialistov, ktorý na základe podnetov preveruje konkrétne prípady.



Súčasťou dojednania zmluvy je v súčasnosti aj automatický úpis rizík, tzv. elektronický underwriting. Systém využíva individualizovaný dotazník, ktorý sa dynamicky mení podľa odpovedí klienta, čím sa presnejšie určuje miera rizikovosti. "Otázky v dotazníku sa vetvia ako rozhodovací strom na základe predchádzajúcich odpovedí, takže nejde o jeden fixný formulár, v ktorom je dopredu určený počet otázok. Čím ďalej sa v rozhodovacom strome systém dostane, tým presnejšie je ocenenie rizík a vyššia miera individuálneho posúdenia každého žiadateľa o poistenie," vysvetlil Poes.



Ani tu však nie je ľudský faktor úplne vyradený z hry. Niekedy je zdravotný stav žiadateľa na základe rôznych kombinácií diagnóz natoľko komplikovaný, že musí prísť ľudský zásah. "Počítač v takom prípade povie, že sa nedokáže rozhodnúť ďalej a nie je schopný situáciu adekvátne vyhodnotiť," doplnil riaditeľ životného poistenia.



Technológie budú podľa neho v poisťovníctve hrať stále dôležitejšiu úlohu. Cieľom je napríklad umožniť výplatu poistného plnenia čo najrýchlejšie. "Likvidácia poistných udalostí sa bude v nasledujúcich rokoch ešte viac zjednodušovať a hlavne zrýchľovať. Takže ďalším trendom, kam odbor bude smerovať, je reakcia v reálnom čase. Už teraz sa v jednoduchých prípadoch bavíme o rádovo niekoľkých desiatkach minút a pôjde to ešte ďalej," avizoval Poes. Moderné technológie zohrajú podľa neho dôležitú rolu aj v oblasti personalizácie služieb.