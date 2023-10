Yura chce v Hnúšti skončiť, výrobu chce presunúť do Rimavskej Soboty

Hnúšťa 13. októbra (TASR) - Spoločnosť Yura Eltec Corporation Slovakia, ktorá vyrába káblové zväzky pre automobilový priemysel, plánuje budúci rok ukončiť výrobu v meste Hnúšťa. Najväčší zamestnávateľ v meste chce výrobu presunúť do svojho závodu v susednej Rimavskej Sobote. V okresnom meste firma pripravuje rozšírenie výroby, presunúť by sa tam mala aj časť zamestnancov z Hnúšte. Pre TASR to potvrdil HR&GA Team Leader spoločnosti Jaroslav Miniar.



"Súčasná ekonomická situácia donútila spoločnosť, aby prehodnotila všetky náklady a investície a žiaľ, donútila spoločnosť presťahovať svoju výrobu do prevádzky Rimavská Sobota, ktorej je vlastníkom," vysvetlil Miniar.



Spoločnosť Yura v Hnúšti v súčasnosti zamestnáva vyše 520 ľudí. Prevádzka sa nachádza v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne, ktoré vlastní mesto. O rozhodnutí nepredĺžiť po 31. marci 2024 nájomnú zmluvu už bola informovaná aj samospráva. "Ešte budú rokovania, kde vieme ponúknuť aj iné možnosti, aby k presunu možno nedošlo," uviedol pre TASR primátor Hnúšte Martin Pliešovský. Prebiehajúce rokovania potvrdil aj kórejský výrobca.



Ak k zrušeniu výroby v Hnúšti dôjde, firma počíta aj s presunom časti zamestnancov do približne 25 kilometrov vzdialeného okresného mesta. Ochotu podľa spoločnosti doposiaľ prejavilo vyše 100 ľudí, nevylučuje však, že záujem bude v najbližších mesiacoch vyšší. "V súčasnosti komunikujeme so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava s cieľom poskytnutia pomoci pri zabezpečení spojov, aby zamestnanci spoločnosti mali možnosť sa dopraviť do práce a z práce domov," dodal Miniar.



Vo vlastnom závode v Rimavskej Sobote má Yura aktuálne viac ako 850 zamestnancov. V súvislosti s ukončením výroby v Hnúšti a rozširovaním podniku v okresnom meste spoločnosť od leta vykonáva nábory zamestnancov. "Od augusta sme prijali vyše 150 zamestnancov a do konca októbra ešte máme naplánovaný nábor 80 zamestnancov," dodal Miniar.