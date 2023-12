Yura v Hnúšti definitívne končí, prepúšťanie sa dotkne vyše 320 ľudí

Hnúšťa 21. decembra (TASR) - Výrobca káblových zväzkov pre automobilový priemysel Yura Eltec Corporation Slovakia definitívne ruší svoju výrobu v Hnúšti, časť ľudí sa presunie do podniku spoločnosti v susednej Rimavskej Sobote. Najväčší zamestnávateľ v Hnúšti ešte na jeseň v meste zamestnával viac ako 520 ľudí, hromadné prepúšťanie sa má dotknúť vyše 320 zamestnancov.



Plánované zrušenie výroby v Hnúšti a rozšírenie vlastného podniku v Rimavskej Sobote potvrdila pre TASR spoločnosť ešte v prvej polovici októbra. Dôvodom má byť ekonomická situácia a racionalizácia nákladov a investícií. Samospráva so spoločnosťou v uplynulých mesiacoch opakovane rokovala o znížení nájmu v priemyselnej zóne v Hnúšti či prípadnom predaji výrobnej haly, ktorej je vlastníkom.



"Bohužiaľ, firma to už mala naplánované, takže 29. február 2024 bude určite posledný deň, keď sa tam zhasne," uviedol pre TASR primátor Hnúšte Martin Pliešovský. Ako dodal, so spoločnosťou ešte rokujú o prípadnom prenájme priestorov pre logistické centrum, do priemyselnej zóny však budú hľadať i nového investora.



Spoločnosť Yura v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne v Hnúšti ešte na jeseň zamestnávala vyše 520 ľudí. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre TASR potvrdilo, že úradu práce v Rimavskej Sobote bolo k 15. decembru nahlásené hromadné prepúšťanie. "Počet ohrozených zamestnancov je 321," priblížila Marianna Šebová z tlačového a komunikačného oddelenia ústredia.



V rámci zrušenia prevádzky v Hnúšti počíta spoločnosť Yura s presunom časti zamestnancov do výroby v okresnom meste. V približne 25 kilometrov vzdialenej Rimavskej Sobote, kde firma od leta robila nábory nových zamestnancov, v októbri pracovalo viac ako 850 ľudí. "Budeme sa snažiť, aby sme zabezpečili dopravu z druhej zmeny, keďže po 22.00 h z Rimavskej Soboty už nejde žiadny spoj," dodal Pliešovský.