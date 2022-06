Z bratislavského letiska sa začína lietať na Korfu a do Burgasu

Bratislava 2. júna (TASR) – Začiatkom júna pribúdajú na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave dve nové pravidelné letecké spojenia, a to na grécky ostrov Korfu s frekvenciou dvoch letov týždenne a do Burgasu v Bulharsku s rovnakou frekvenciou. Obe linky zabezpečí dopravca Ryanair, ktorý ich do svojho letového poriadku pridáva s nadchádzajúcou letnou sezónou. V prevádzke budú od júna do konca septembra. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



Z bratislavského letiska možno na Korfu letieť od 2. júna do 29. septembra, a to každý štvrtok a nedeľu. Do Burgasu v Bulharsku bude dopravca lietať z Bratislavy od 3. júna do 30. septembra každý piatok a pondelok.



Spomedzi dovolenkových destinácií ponúka dopravca priame lety z letiska v Bratislave aj na Maltu, na Pafos na Cypre, na španielsky ostrov Malorka a do Lanzarote na Kanárskych ostrovoch, na talianske ostrovy Sicília a Sardínia či do tureckého letoviska Dalaman. Ako novinku spustil Ryanair tento rok aj priame lety do chorvátskeho hlavného mesta Záhreb a celkovo ponúka z Letiska M. R. Štefánika 21 pravidelných leteckých spojení.