Z Bratislavy bude od leta lietať pravidelná priama linka do Kodane

Bratislava 6. decembra (TASR) - Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave bude od leta budúceho roka pravidelne lietať priama linka do dánskej Kodane. Z Bratislavy do Kodane sa bude lietať dvakrát do týždňa. Letenky na leteckú linku sú už v predaji. V piatok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



"Veľmi sa tešíme, že sme opätovne dokázali nadviazať spoluprácu s leteckým dopravcom Norwegian, ktorý sa tak na Letisko M. R. Štefánika vráti po takmer 11 rokoch. Dopravca spájal naposledy Bratislavu s Kodaňou v rokoch 2012 a 2013. Snažili sme sa preto znovu obnoviť pre slovenských cestujúcich, no nielen pre nich, priame letecké spojenie medzi hlavným mestom Slovenska a severom Európy a som veľmi rád, že sa to podarilo," uviedol generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.



Pravidelnú linku z Bratislavy do Kodane spustí letecký dopravca od 28. júna 2025. Lety bude zabezpečovať lietadlami typu Boeing 737-800 s kapacitou 186 cestujúcich, prípadne Boeingom 737-800max s kapacitou 189 cestujúcich. Lietať z Bratislavy do Kodane sa bude pravidelne v utorky a soboty.



Letecká spoločnosť Norwegian vstúpila na slovenský trh v marci 2012 otvorením letov z Bratislavy do Osla. Od mája 2012 pridala aj pravidelnú linku do Kodane. Túto linku prevádzkovali do roku 2013, do Osla z Bratislavy lietali do októbra 2014.