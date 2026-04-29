Z Bratislavy do Antalye budú lietať okrem chartrov aj dve linky
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Bratislavu a Antalyu na Tureckej riviére budú počas aktuálnej letnej letovej sezóny spájať okrem tradičných chartrových letov pre cestovné kancelárie aj dve pravidelné linky. Jednu z nich začína aktuálne prevádzkovať nový dopravca na bratislavskom letisku SunExpress Airlines (spoločná firma Lufthansy a Turkish Airlines), druhú linku bude po zimnej prestávke od mája opäť zabezpečovať Pegasus Airlines. Antalya bude podľa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave tento rok opäť patriť k hlavným destináciám s odletom z hlavného mesta.
Po plánovanom prvom prílete lietadla SunExpress Airlines do Bratislavy v stredu o 23.40 h bude nasledovať odlet do Antalye vo štvrtok (30. 4.) 30 minút po polnoci. Pravidelné letecké spojenie bude podľa údajov o letoch na webe bratislavského letiska fungovať trikrát týždenne do 25. októbra - s odletmi do Antalye najprv v pondelok, vo štvrtok a od 31. mája aj v nedeľu.
Pravidelná linka do Antalye s tureckým dopravcom Pegasus Airlines bude v prevádzke takisto trikrát v týždni od 2. mája do 24. októbra - v stredu, sobotu a od 28. mája aj vo štvrtok.
Medzi Bratislavou a Antalyou má byť počas letného letového obdobia (29. 3. až 24. 10.) zabezpečených spolu 1500 letov. „Naplánovaných je viac ako 1100 chartrových letov aj vyše 400 pravidelných letov - odletov a príletov spolu,“ informovala nedávno hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. „Je tak na rozhodnutí cestujúcich, či si zabezpečia individuálnu dovolenku alebo komplexné služby od cestovnej kancelárie,“ podotkla.
Antalya je spolu s egyptskou Hurgadou a cyperskou Larnakou v trojici destinácií s najväčším počtom plánovaných chartrových letov z Bratislavy a späť. Táto top trojica je rovnaká ako v minulom roku.
