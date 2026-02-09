< sekcia Ekonomika
Z Bratislavy do Čiernej Hory sa bude v lete lietať aj s Air Montenegro
Lety bude prevádzkovať od 4. júna do 17. septembra raz týždenne vo štvrtok lietadlom typu Embraer E95 s kapacitou 116 cestujúcich.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Z Bratislavy bude počas tohtoročnej letnej sezóny znova fungovať pravidelné letecké spojenie do hlavného mesta Čiernej Hory Podgorice s Air Montenegro. Lety bude prevádzkovať od 4. júna do 17. septembra raz týždenne vo štvrtok lietadlom typu Embraer E95 s kapacitou 116 cestujúcich. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.
„Časť kapacity lietadla si objednávajú pre dovolenkárov cestovné kancelárie, avšak individuálni cestujúci si môžu letenky z Bratislavy do Podgorice zakúpiť aj samostatne cez web dopravcu,“ priblížila.
Letecký dopravca Air Montenegro otvoril pravidelné lety z Bratislavy do Podgorice v roku 2023 a zabezpečoval ich aj v lete 2024. „Vlani v lete prevádzkoval z Bratislavy len charterové lety do Podgorice, na objednávku cestovných kancelárií,“ dodala Demovičová.
Z Bratislavy do Podgorice bude v letnej sezóne možné letieť po novom aj s dopravcom Wizz Air. Ako už oznámil, svoju novú pravidelnú linku bude prevádzkovať od 21. mája do 24. októbra trikrát týždenne - v utorok, vo štvrtok a v sobotu. Tri týždenné rotácie letov budú súčasťou letného letového poriadku, počas ktorého zabezpečí Wizz Air zo svojej základne na Letisku M. R. Štefánika celkovo 31 pravidelných leteckých spojení.
