Z Bratislavy do Egypta lieta pravidelná letecká linka

Bratislava 1. apríla (TASR) - Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika už premáva pravidelná linka do egyptskej destinácie Marsa Alam. Prvý let odštartoval v piatok 31. marca. TASR o tom informovala špecialistka pre vzťahy s verejnosťou letiska Veronika Tóthová.



"Do Marsa Alam sa bude lietať dvakrát týždenne, a to v utorok a v piatok. Lietať sa bude lietadlami typu Airbus A320-214 a moderným lietadlom Airbus A320 neo," priblížila Tóthová. Dodala, že na prvom lete sa vypredalo 177 miest z kapacity 179. Linka bude prevádzkovaná leteckým dopravcom Air Cairo. Let trvá približne 4,5 hodiny. Generálny riaditeľ letiska Dušan Keketi skonštatoval, že Egypt je jednou z najpopulárnejších dovolenkových krajín.