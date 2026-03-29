REKORD: Z Bratislavy môžete v lete odletieť až do 63 destinácií
Cestujúci môžu využiť 77 pravidelných liniek do 63 destinácií v 29 krajinách.
Bratislava 29. marca (TASR) - Najvyšší počet leteckých liniek v histórii Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) ponúka letný letový poriadok (LLP), ktorý platí od 29. marca do 24. októbra 2026. Cestujúci môžu využiť 77 pravidelných liniek do 63 destinácií v 29 krajinách. Podľa letiska spolu s charterovými letmi pre cestovné kancelárie do viac ako 40 destinácií v 15 krajinách sa bude lietať z Bratislavy do viac ako 80 rôznych destinácií.
„Prepisujeme históriu letiska v jeho 75-ročnej histórii. Otvára sa letná letová sezóna a je naozaj rekordná,“ povedal v nedeľu na tlačovej besede minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Pripomenul, že otvorenie základne spoločnosti Wizz Air na letisku a jej linky Bratislava - Košice umožnilo nárast počtu liniek. Podľa neho prispelo k tomu aj zrušenie základne dopravcov Wizz Air a Ryanair vo Viedni a presun letov do Bratislavy.
„Predtým jazdili do Viedne a odlietali odtiaľ, teraz veľa ľudí z Viedne chodí na toto letisko. S nárastom pasažierov, ktorý je rekordný, prichádza veľa výziev,“ uviedol Ráž s tým, že letisko bude mať veľa starostí, aby túto sezónu zvládlo. Žiada cestujúcich, aby doržiavali časy pred odletom a prišli o dve hodiny skôr. „Mnoho výziev bude smerovať na mestskú hromadnú dopravu, ktorú treba nadviazať a posilniť. Takisto požiadala autobusová spoločnosť o licenciu na zriadenie linky medzi bratislavským letiskom a centrom Viedne,“ priblížil minister.
Celkovo 77 pravidelných liniek je podľa generálneho riaditeľa BTS Dušana Novotu rekordný, dvojnásobný nárast ich počtu v porovnaní s minulým rokom, keď bolo v ponuke 39 pravidelných liniek do 36 destinácií v 17 krajinách. „Takúto širokú možnosť letov nemali doposiaľ cestujúci nikdy v 75-ročnej histórii letiska,“ uviedol.
Podľa Novotu z bratislavského regionálneho letiska sa stáva stredne veľké letisko, ktoré dokáže na seba viazať atraktívne linky. „Skončila sa najsilnejšia zimná sezóna v existencii bratislavského letiska. Za posledných šesť mesiacov sme prepravili viac než 1,2 milióna cestujúcich,“ podotkol Novota. Letisko podľa neho za posledné tri mesiace zvýšilo počet zamestnancov o 80, doplnilo techniku. „Letná sezóna bude extrémne silná, ale letisko to zvládne. Kapacita terminálu je päť miliónov cestujúcich (ročne). Očakávame v letných mesiacoch okolo dvoch miliónov cestujúcich a v roku 2026 zhruba štyri milióny cestujúcich,“ dodal šéf letiska.
Počas letného obdobia je v pláne na letisku spolu 21.000 letov, z toho viac ako 17.000 pravidelných a vyše 4000 charterových. Počet letov je dvojnásobný v porovnaní s minulým rokom, keď sa uskutočnilo v letnej sezóne približne 10.000 letov.
Najviac nových pravidelných liniek - 13 - pridáva na letné obdobie Wizz Air. Deväť liniek otvoril v marci, tri otvorí do leta - do Podgorice, Tel Avivu, na ostrov Mykonos. Ďalšou novinkou sú lety na letisko Karlsruhe/Baden-Baden, kam bude Wizz Air lietať mesiac počas rekonštrukcie dráhy na letisku v Bazileji. Tri nové linky spúšťa aj Ryanair - do Pisy, Tirany a Varšavy na letisko Modlin.
Z hlavného mesta bude počas letného obdobia zabezpečovať pravidelné lety sedem leteckých dopravcov - Ryanair 33 liniek, Wizz Air 32, Smartwings sedem, Pegasus Airlines dve do Antalye a Istanbulu. Jednu linku zabezpečia Air Cairo do Hurgady, SunExpress Airlines do Antalye a Air Montenegro do Podgorice. SunExpress Airlines je úplne novým leteckým dopravcom, Air Montenegro zase po dvoch rokoch obnovuje svoje pravidelné spoje do Podgorice.
„Prepisujeme históriu letiska v jeho 75-ročnej histórii. Otvára sa letná letová sezóna a je naozaj rekordná,“ povedal v nedeľu na tlačovej besede minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Pripomenul, že otvorenie základne spoločnosti Wizz Air na letisku a jej linky Bratislava - Košice umožnilo nárast počtu liniek. Podľa neho prispelo k tomu aj zrušenie základne dopravcov Wizz Air a Ryanair vo Viedni a presun letov do Bratislavy.
„Predtým jazdili do Viedne a odlietali odtiaľ, teraz veľa ľudí z Viedne chodí na toto letisko. S nárastom pasažierov, ktorý je rekordný, prichádza veľa výziev,“ uviedol Ráž s tým, že letisko bude mať veľa starostí, aby túto sezónu zvládlo. Žiada cestujúcich, aby doržiavali časy pred odletom a prišli o dve hodiny skôr. „Mnoho výziev bude smerovať na mestskú hromadnú dopravu, ktorú treba nadviazať a posilniť. Takisto požiadala autobusová spoločnosť o licenciu na zriadenie linky medzi bratislavským letiskom a centrom Viedne,“ priblížil minister.
Celkovo 77 pravidelných liniek je podľa generálneho riaditeľa BTS Dušana Novotu rekordný, dvojnásobný nárast ich počtu v porovnaní s minulým rokom, keď bolo v ponuke 39 pravidelných liniek do 36 destinácií v 17 krajinách. „Takúto širokú možnosť letov nemali doposiaľ cestujúci nikdy v 75-ročnej histórii letiska,“ uviedol.
Podľa Novotu z bratislavského regionálneho letiska sa stáva stredne veľké letisko, ktoré dokáže na seba viazať atraktívne linky. „Skončila sa najsilnejšia zimná sezóna v existencii bratislavského letiska. Za posledných šesť mesiacov sme prepravili viac než 1,2 milióna cestujúcich,“ podotkol Novota. Letisko podľa neho za posledné tri mesiace zvýšilo počet zamestnancov o 80, doplnilo techniku. „Letná sezóna bude extrémne silná, ale letisko to zvládne. Kapacita terminálu je päť miliónov cestujúcich (ročne). Očakávame v letných mesiacoch okolo dvoch miliónov cestujúcich a v roku 2026 zhruba štyri milióny cestujúcich,“ dodal šéf letiska.
Počas letného obdobia je v pláne na letisku spolu 21.000 letov, z toho viac ako 17.000 pravidelných a vyše 4000 charterových. Počet letov je dvojnásobný v porovnaní s minulým rokom, keď sa uskutočnilo v letnej sezóne približne 10.000 letov.
Najviac nových pravidelných liniek - 13 - pridáva na letné obdobie Wizz Air. Deväť liniek otvoril v marci, tri otvorí do leta - do Podgorice, Tel Avivu, na ostrov Mykonos. Ďalšou novinkou sú lety na letisko Karlsruhe/Baden-Baden, kam bude Wizz Air lietať mesiac počas rekonštrukcie dráhy na letisku v Bazileji. Tri nové linky spúšťa aj Ryanair - do Pisy, Tirany a Varšavy na letisko Modlin.
Z hlavného mesta bude počas letného obdobia zabezpečovať pravidelné lety sedem leteckých dopravcov - Ryanair 33 liniek, Wizz Air 32, Smartwings sedem, Pegasus Airlines dve do Antalye a Istanbulu. Jednu linku zabezpečia Air Cairo do Hurgady, SunExpress Airlines do Antalye a Air Montenegro do Podgorice. SunExpress Airlines je úplne novým leteckým dopravcom, Air Montenegro zase po dvoch rokoch obnovuje svoje pravidelné spoje do Podgorice.