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Z Bratislavy odletí najviac chartrov do Antalye, Hurgady a Monastiru
Novinkami sú chartre na Ibizu, do španielskeho Castellónu, egyptského Šarm aš-Šajchu či na zájazdy v Maroku s odletmi do Marakéšu.
Autor TASR
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Bratislava 7. júna (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave plánuje počas aktuálnej letnej sezóny vybaviť najviac charterových letov s turistami pre cestovné kancelárie do tureckej Antalye, egyptskej Hurgady, tuniského Monastiru, cyperskej Larnaky a Marsa Alam v Egypte. „V období od júna do septembra je naplánovaných viac ako 3100 charterových letov a viac ako 10.200 pravidelných odletov a príletov,“ uviedla pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Prevádzka na hlavnom domácom letisku je sústredená v štyroch letných mesiacoch. V celom letnom letovom poriadku, od konca marca do konca októbra, má letisko odbaviť vyše 4000 charterových a 17.000 pravidelných letov.
„Vo štvrtok (4. 6.) boli spustené charterové lety z Bratislavy na španielsky ostrov Ibiza, v piatok (5. 6.) odštartovali prvé charterové lety na chorvátsky ostrov Brač a na tuniskú Djerbu. Na budúci týždeň sú v pláne prvé charterové odlety na Kapverdy do Boa Vista/Sal, na grécky ostrov Karpathos a iné,“ vymenovala Demovičová.
V nedeľu dopoludnia letisko vybavilo charterové lety do Marsa Alam, Hurgady, Antalye, Izmiru, na ostrov Kos a do Dalamanu. Podľa údajov na letiskovom webe večer boli v pláne ešte chartre do Antalye a na ostrov Menorca, pričom jeden odlet do Iraklionu popoludní zrušili. Pravidelný let do tohto mesta na Kréte však odletel. Celkovo malo letisko v nedeľu vybaviť vyše 90 odletov a príletov vrátane pravidelných.
V letnej sezóne mali z Bratislavy prevádzkovať charterové lety pôvodne do vyše 40 prímorských destinácií v 15 krajinách. Pre vojnový konflikt na Blízkom východe cestovné kancelárie zrušili lety do Bahrajnu a Ománu - do Maskatu a Salalahu.
Novinkami sú chartre na Ibizu, do španielskeho Castellónu, egyptského Šarm aš-Šajchu či na zájazdy v Maroku s odletmi do Marakéšu.
„Najviac charterových letov zabezpečí český letecký dopravca Smartwings, ktorý od júna ponúka aj pravidelné lety do letovísk Iraklion (Kréta), Rodos, Korfu, Zakynthos, Burgas či Palma de Mallorca. V Bratislave sa ako nový ukáže egyptský dopravca Sky Vision Airlines, opäť sa vracia dopravca Cyprus Airways s charterovými letmi do Larnaky,“ priblížila Demovičová. Lety na Brač opäť zabezpečuje SkyAlps.
S chartrami možno letieť z Bratislavy okrem uvedených destinácií aj do Tirany v Albánsku, Burgasu, Varny v Bulharsku, Larnaky, Pafosu na Cypre, Podgorice v Čiernej Hore, Al-Alamajnu, Marsa Matrouh v Egypte. Takisto do Atén, na Korfu, do Kefalónie, Patrasu, Iraklionu, Kavaly, Prevezy, na Rodos, do Solúna v Grécku, do Almeríe, Barcelony, Palmy de Mallorca v Španielsku, Alghera, Olbie, Lamezia Terme v Taliansku či do Milas/Bodrumu a Alanye v Turecku. Do 18 z charterových destinácií sa dá zároveň letieť pravidelnými linkami.
Prevádzka na hlavnom domácom letisku je sústredená v štyroch letných mesiacoch. V celom letnom letovom poriadku, od konca marca do konca októbra, má letisko odbaviť vyše 4000 charterových a 17.000 pravidelných letov.
„Vo štvrtok (4. 6.) boli spustené charterové lety z Bratislavy na španielsky ostrov Ibiza, v piatok (5. 6.) odštartovali prvé charterové lety na chorvátsky ostrov Brač a na tuniskú Djerbu. Na budúci týždeň sú v pláne prvé charterové odlety na Kapverdy do Boa Vista/Sal, na grécky ostrov Karpathos a iné,“ vymenovala Demovičová.
V nedeľu dopoludnia letisko vybavilo charterové lety do Marsa Alam, Hurgady, Antalye, Izmiru, na ostrov Kos a do Dalamanu. Podľa údajov na letiskovom webe večer boli v pláne ešte chartre do Antalye a na ostrov Menorca, pričom jeden odlet do Iraklionu popoludní zrušili. Pravidelný let do tohto mesta na Kréte však odletel. Celkovo malo letisko v nedeľu vybaviť vyše 90 odletov a príletov vrátane pravidelných.
V letnej sezóne mali z Bratislavy prevádzkovať charterové lety pôvodne do vyše 40 prímorských destinácií v 15 krajinách. Pre vojnový konflikt na Blízkom východe cestovné kancelárie zrušili lety do Bahrajnu a Ománu - do Maskatu a Salalahu.
Novinkami sú chartre na Ibizu, do španielskeho Castellónu, egyptského Šarm aš-Šajchu či na zájazdy v Maroku s odletmi do Marakéšu.
„Najviac charterových letov zabezpečí český letecký dopravca Smartwings, ktorý od júna ponúka aj pravidelné lety do letovísk Iraklion (Kréta), Rodos, Korfu, Zakynthos, Burgas či Palma de Mallorca. V Bratislave sa ako nový ukáže egyptský dopravca Sky Vision Airlines, opäť sa vracia dopravca Cyprus Airways s charterovými letmi do Larnaky,“ priblížila Demovičová. Lety na Brač opäť zabezpečuje SkyAlps.
S chartrami možno letieť z Bratislavy okrem uvedených destinácií aj do Tirany v Albánsku, Burgasu, Varny v Bulharsku, Larnaky, Pafosu na Cypre, Podgorice v Čiernej Hore, Al-Alamajnu, Marsa Matrouh v Egypte. Takisto do Atén, na Korfu, do Kefalónie, Patrasu, Iraklionu, Kavaly, Prevezy, na Rodos, do Solúna v Grécku, do Almeríe, Barcelony, Palmy de Mallorca v Španielsku, Alghera, Olbie, Lamezia Terme v Taliansku či do Milas/Bodrumu a Alanye v Turecku. Do 18 z charterových destinácií sa dá zároveň letieť pravidelnými linkami.