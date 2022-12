Z Bratislavy pribudne nová letecká linka do Čiernej Hory

Bratislava 13. decembra (TASR) – Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudne priame letecké spojenie do Čiernej Hory, do Podgorice. Pre cestovateľov tak bude možné dostať sa z Bratislavy do tejto krajiny za menej než hodinu a pol. Linka bude spustená 17. júna 2023. TASR o tom informovala PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.



Letecké spojenie bude prevádzkovať spoločnosť Air Montenegro. Do Čiernej hory sa bude lietať dvakrát týždenne, a to v utorok a v sobotu. "S potešením ohlasujeme priamu linku, ktorá spojí naše krajiny, z Bratislavy do Podgorice. Veríme, že tak prispejeme k návštevnosti Čiernej Hory a jej prezentácii na Slovensku ako krajiny s početnými prírodnými krásami a bohatým kultúrnym dedičstvom. Zároveň sme radi, že priblížime hlavné mesto Slovenska aj našim obyvateľom," uviedla spoločnosť Air Montenegro.



Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa bratislavského letiska Dušana Keketiho má nová destinácia veľký potenciál. "Čiernu Horu považujeme za destináciu, ktorá je čoraz populárnejšia. Nie je to len pre more, ale aj samotnú hornatú krajinu, výnimočné národné parky, kde majú návštevníci čo objavovať," skonštatoval.