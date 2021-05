Z Bratislavy pribudne priama letecká linka na Kanárske ostrovy

Bratislava 21. mája (TASR) – Z Letiska M. R. Štefánika sa bude lietať priamou leteckou linkou na Kanárske ostrovy. Novú linku z Bratislavy na ostrov Gran Canaria, do hlavného mesta Las Palmas, spustí cestovná kancelária flytoCanarias v spolupráci s dopravcom Galistair od 26. júna. Linku budú môcť využiť dovolenkári každú sobotu. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



"Od konca júna rozširujeme svoju sieť letov aj na Slovensko. Lety každý týždeň z bratislavského letiska na Kanárske ostrovy budeme prevádzkovať lietadlami dopravcu Galistair, konkrétne Airbusom A320 s kapacitou 180 cestujúcich," oznámila španielska cestovná kancelária flytoCanarias. Lety sú v pláne pravidelne každú sobotu až do 30. októbra tohto roka.



Odlietať z Bratislavy na ostrov Gran Canaria sa bude každú sobotu o 15.00 h s príletom na Kanárske ostrovy o 19.25 h. Nonstop let trvá 5 hodín a 25 minút. Spiatočne sa z Kanárskych ostrovov do Bratislavy odlieta v soboty o 8.00 h a prilieta na Slovensko o 14.00 h, let trvá 5 hodín.