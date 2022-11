Z Bratislavy sa bude dať priamo lietať do Atén a litovského Kaunasu

Bratislava 29. novembra (TASR) - Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudnú nové pravidelné letecké destinácie. Prvou je priame spojenie do Atén, druhou destináciou je linka do druhého najväčšieho litovského mesta Kaunas. Do oboch miest je už možné zakúpiť letenky. TASR o tom informovala PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.



Priama linka do metropoly Grécka bude spustená od 5. júna 2023, a to dvakrát týždenne, v pondelok a vo štvrtok. "Atény sú zároveň výbornou prestupnou stanicou do ďalších destinácií v Ázii či v Afrike. Linku bude prevádzkovať grécka spoločnosť Aegean Airlines," uviedla Hauswaldová. Lietať sa bude s lietadlami Airbus A320 neo, ktoré majú kapacitu 180 cestujúcich a už teraz je možné si zakúpiť aj biznis triedu. Súčasťou palubného servisu je jedlo a pitie či wifi signál. Let do Atén trvá približne dve hodiny.



Priamu linku z Bratislavy do litovského mesta Kaunas bude prevádzkovať Ryanair od 27. marca 2023. Linka bude vybavovaná trikrát týždenne, v pondelok, stredu a piatok. Kaunas je vzdialený od hlavného litovského mesta Vilnius približne hodinu cesty. Priamy let do Kaunasu trvá menej než dve hodiny.