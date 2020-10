Z Bratislavy sa do konca marca do Dubaja nepoletí

Bratislava 6. októbra (TASR) – Pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika do Dubaja v Spojených arabských emirátoch sa počas zimného letového poriadku, ktorý vstupuje do platnosti od konca októbra 2020 a bude platiť do konca marca 2021, nebudú realizovať. Potvrdila to vo vyhlásení letecká spoločnosť flydubai, ktorá lety z Bratislavy do Dubaja a späť zabezpečovala kontinuálne od roku 2014.



Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková priblížila, že lety z a do Dubaja sa od marca 2020, keď boli z dôvodu pandémie nového koronavírusu lety zakázané, neuskutočňujú. "Lety z Bratislavy do Dubaja a z neho tak nebudú k dispozícii minimálne do konca marca 2021, keď začne platiť letný letový poriadok," dodala.



Dopravca flydubai teda nebude prevádzkovať vo svojom zimnom letovom poriadky lety do Bratislavy. Letecká spoločnosť potvrdila, že neustále monitoruje možnosti prevádzky a všetky aktualizácie o letoch zverejňuje na flydubai.com.