Z Bratislavy sa už lieta priamo do Istanbulu,pribudne linka do Antalye

Bratislava 16. mája (TASR) - Turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines spustila od stredy (15. 5.) pravidelnú priamu leteckú linku z Bratislavy do Istanbulu. Od soboty (18. 5.) pribudne aj pravidelná linka z bratislavského letiska do tureckej Antalye. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Tóthová.



"Bratislava má vďaka pravidelným letom do Istanbulu spojenie s letiskom, ktoré je hubom - ponúka tak možnosť prestupných spojení napríklad do Kapadócie a mnohých ďalších regiónov v Turecku, Kuvajtu, gruzínskeho Tbilisi a ďalších destinácií v rámci siete Pegasus Airlines," uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.



Do Istanbulu a Antalye sa bude z Bratislavy lietať dvakrát do týždňa. Linka do Istanbulu je celoročná, odlety z Bratislavy sú naplánované v stredy a nedele. Do Antalye sa bude z bratislavského letiska lietať od polovice mája do konca októbra každú stredu a sobotu.



"Ide o našu stú leteckú linku, pričom lety medzi bratislavským letiskom a letiskom Sabihy Gökçenovej v Istanbule budeme prevádzkovať dvakrát týždenne. Spoločnosť Pegasus Airlines považuje za úspech, že môže spojiť tieto dve krajiny pravidelnou priamou linkou a ponúknuť tak jedinečný zážitok pre všetkých, ktorí s nami cestujú," uviedol riaditeľ obchodu a leteckého rozvoja Pegasus Airlines Emre Pekesen.



Turecká spoločnosť je v poradí ôsmym pravidelným leteckým dopravcom na letisku v Bratislave. Z Letiska M. R. Štefánika bude lietať s lietadlami typu Airbus A320, operatívne Boeing 737-800. Let z Bratislavy na istanbulské letisko Sabiha Gökçen trvá dve a štvrť hodiny.