Z Bratislavy sa v apríli a máji bude lietať do Dubaja dvakrát týždenne

Bratislava 5. apríla (TASR) – Pravidelné letecké spojenie medzi bratislavským Letiskom M. R. Štefánika a Dubajom v Spojených arabských emirátoch budú môcť cestujúci využiť od polovice apríla už dvakrát týždenne. Letecká spoločnosť Smartwings pridáva okrem nedeľných letov aj stredajšie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



Od 13. apríla do 1. júna tak stúpne frekvencia letov medzi Bratislavou a Dubajom z jedného na dva lety týždenne. "V nedele a v stredy sa od apríla do 8. mája lieta na medzinárodné letisko v Dubaji (Dubai International – DXB), od 11. mája do 1. júna budú pristávať lietadlá na dubajskom medzinárodnom letisku Al Maktoum (Dubai World Central – DWC), aj odlietať z neho," priblížila Demovičová.