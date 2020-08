Z. Brixová: Verím, že dokážeme prispieť k eliminácii domáceho násilia

Bratislava 25. augusta (TASR) - Na Slovensku by sa malo nájsť systémové riešenie financovania organizácií, ktoré pomáhajú týraným ženám. Presvedčená je o tom nová riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na ministerstve práce Zuzana Brixová.



Za svoje hlavné priority, ktorými sa chce zaoberať, si zvolila domáce násilie, zjednodušenie života pracujúcich matiek, platové zrovnoprávnenie a feminizáciu chudoby. "Považujem ich za najpálčivejšie problémy slovenských žien. Je to výzva. Mám na to možno len jedno volebné obdobie, ale verím tomu, že sa s týmito témami dokážeme úspešne popasovať. Možno nedokážeme niektoré fenomény, ako domáce násilie, úplne zo spoločnosti odstrániť, ale som presvedčená, že ho dokážeme výrazne eliminovať," uviedla v rozhovore pre TASR Brixová.



Nechcela však ešte hovoriť o konkrétnych riešeniach. "Vyžadujú si určitý čas a v tejto funkcii som krátko. Prvým krokom bolo, aby sa o domácom násilí rozprávalo a druhým krokom by malo byť, aby sa tieto témy aj nejakým spôsobom začali riešiť," uviedla Brixová. Jednou z jej prvých úloh, ktorú by rada vyriešila v novej funkcii, je preto systémové riešenie financovania organizácií, ktoré pomáhajú týraným ženám.



Projekty, ktoré po nástupe do novej funkcie "zdedila", označila za veľmi dobré. "V nich budeme pokračovať. Je mnoho oblastí na Slovensku, ktoré je potrebné riešiť a chceme pripraviť aj ďalšie projekty, ktoré budú na tieto oblasti zamerané. Tento úrad má veľkú zásluhu na tom, že ľudia o domácom násilí hovoria, už nie je v spoločnosti tabu," myslí si Brixová.



Paradoxne však nesúhlasí s Istanbulským dohovorom, ktorý hovorí o predchádzaní násiliu na ženách. "Má veľmi vznešene deklarovaný cieľ. Jedným z problémov, ktorý ale vnímam je ten, že jediný dôvod a príčinu domáceho násilia vidí v nerovnosti medzi mužmi a ženami. S týmto nesúhlasím. Nerovnosť je jednou z príčin domáceho násilia, ale nie je to jediný dôvod. Je ich oveľa viac. Ide o gamblerstvo, rôzne závislosti, ekonomický stres, chudoba, alkoholizmus, osobnostné charakteristiky partnera, rôzne duševné problémy. Ak sa zameriame len na jednu konkrétnu príčinu, k čomu nás Istanbulský dohovor vyzýva, a nebudeme sa zameriavať aj na zvyšné príčiny, tak domáce násilie neodstránime," dodala Brixová.