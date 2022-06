Z.Čaputová vyzvala vládu pomôcť chudobným, ktorých sa opatrenia netýka

Bratislava 7. júna (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala vládu, aby ľuďom v chudobe pomohla ešte viac a to čo najskôr. Zároveň má vláda podľa nej pomôcť vyše 200.000 ľuďom, ktorých sa tzv. protiinflačný balík netýka. Pripomenula, že legislatíva je viazaná na deti.



Hlava štátu zdôraznila, že na Slovensku je mnoho ľudí ohrozených chudobou, na ktorých táto legislatíva nepamätá. "Tých, ktorí čelia chudobe, sú pracujúci, majú odrastené deti alebo deti vôbec nemajú. Alebo sú to matky samoživiteľky, starajú sa o viac detí a z tohto dôvodu nemôžu sa zamestnať, alebo jednoosoboví dôchodcovia," skonštatovala počas utorkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci.



Prezidentka vrátila protiinflačný balík parlamentu na opätovné prerokovanie. Vetuje ho vo všetkých častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR.