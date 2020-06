Z Česka budú premávať priame vlaky do Chorvátska

Praha 1. júna (TASR) - Český dopravca RegioJet zavedie v lete priame vlakové spojenie medzi Českom a chorvátskym prístavným mestom Rijeka na pobreží Jadranského mora. Prvý vlak by mal z Prahy vyraziť 30. júna. V ČR sa spoj zastaví ešte v Pardubiciach a Brne. V pondelok o tom informoval spravodajský server Novinky.cz.



Presnú cenu cestovného lístka ešte dopravca neuviedol, ale počíta s tým, že ceny sa začnú na úrovni "výrazne pod 1000 korún (37 eur) za jednu cestu", uviedol hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj.



V Chorvátsku potom dopravca plánuje pripojiť špeciálne nadväzujúce autobusy, ktoré by mali cestujúcich rozvážať do cieľových miest ich dovoleniek na chorvátskom pobreží.



RegioJet predpokladá, že vlaky budú premávať oboma smermi trikrát týždenne s príchodom do Chorvátska v stredu, sobotu a pondelok.



Ďalšie podrobnosti chce dopravca spresniť v najbližších dňoch, napísali Novinky.cz.