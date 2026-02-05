< sekcia Ekonomika
Z cukrovaru prepustia asi 90 zamestnancov, niektorí končia už dnes
V spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy.
Autor TASR
Trenčianska Teplá 5. februára (TASR) - Z cukrovaru v Trenčianskej Teplej prepustia v súvislosti s ukončením výroby cukru a spracovania cukrovej repy viac ako 90 zamestnancov. Niektorí z nich neprídu do práce už ani v piatok (6. 2.). Na štvrtkovom brífingu o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič.
„Do práce už v piatok neprídu zamestnanci, ktorých úlohou bolo začať údržbu a prípravu na novú repnú kampaň, ktorá už nenastane. Poberať budú priemernú mzdu až do 18. marca, kedy je zákonná lehota hromadného prepúšťania. Následne sa s predstaviteľmi základnej odborovej organizácie dohodneme na ďalších krokoch a kompenzáciách,“ priblížil Abelovič.
Ako informoval člen predstavenstva Tomáš Adámek, repná kampaň sa v cukrovare skončila minulý týždeň. Aktuálne prebieha „ťažkošťavná“ kampaň, kde sirup uložený v tanku spracovávajú na cukor. Skončiť by sa mala okolo 15. - 16. marca, hromadné prepúšťanie by mali ohlásiť 18. marca. Následne vyčistia zariadenia a presunú ich do iných cukrovarov spoločnosti Nordzucker Group.
V spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy.
Podľa Abeloviča je hlavným dôvodom zastavenia spracovania cukrovej repy a výroby cukru v Trenčianske Teplej klimatická zmena, ktorá posúva pásmo pestovania cukrovej repy stále viac na sever.
„Klimatická zmena priniesla v posledných rokoch množstvo patogénov cukrovej repy, jej výnosy klesali. V roku 2024 sme počítali, že vyrobíme 100.000 ton cukru, vyrobili sme ho iba 80.000 ton. Napriek podpore, ktorú cukrová repa dostáva v podobe viazaných platieb, nie je produkcia cukrovej repy u pestovateľov taká, ako by očakávali,“ doplnil Abelovič.
Cukrovar v Trenčianskej Teplej je najjužnejšie položený cukrovar, ktorý vlastní nemecká spoločnosť Nordzucker Group. Je zároveň jediným z 15 cukrovarov spoločnosti v Európe, v ktorom ukončia výrobu cukru.
„Do práce už v piatok neprídu zamestnanci, ktorých úlohou bolo začať údržbu a prípravu na novú repnú kampaň, ktorá už nenastane. Poberať budú priemernú mzdu až do 18. marca, kedy je zákonná lehota hromadného prepúšťania. Následne sa s predstaviteľmi základnej odborovej organizácie dohodneme na ďalších krokoch a kompenzáciách,“ priblížil Abelovič.
Ako informoval člen predstavenstva Tomáš Adámek, repná kampaň sa v cukrovare skončila minulý týždeň. Aktuálne prebieha „ťažkošťavná“ kampaň, kde sirup uložený v tanku spracovávajú na cukor. Skončiť by sa mala okolo 15. - 16. marca, hromadné prepúšťanie by mali ohlásiť 18. marca. Následne vyčistia zariadenia a presunú ich do iných cukrovarov spoločnosti Nordzucker Group.
V spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy.
Podľa Abeloviča je hlavným dôvodom zastavenia spracovania cukrovej repy a výroby cukru v Trenčianske Teplej klimatická zmena, ktorá posúva pásmo pestovania cukrovej repy stále viac na sever.
„Klimatická zmena priniesla v posledných rokoch množstvo patogénov cukrovej repy, jej výnosy klesali. V roku 2024 sme počítali, že vyrobíme 100.000 ton cukru, vyrobili sme ho iba 80.000 ton. Napriek podpore, ktorú cukrová repa dostáva v podobe viazaných platieb, nie je produkcia cukrovej repy u pestovateľov taká, ako by očakávali,“ doplnil Abelovič.
Cukrovar v Trenčianskej Teplej je najjužnejšie položený cukrovar, ktorý vlastní nemecká spoločnosť Nordzucker Group. Je zároveň jediným z 15 cukrovarov spoločnosti v Európe, v ktorom ukončia výrobu cukru.