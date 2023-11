Z D1 pri Trenčíne je možné zísť aj pri diaľničnom stredisku NDS

Trenčín 16. novembra (TASR) - Automobily do 3,5 tony môžu schádzať z diaľnice D1 do Trenčína aj v diaľničnej križovatke so Strediskom správy a údržby diaľnic Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Trenčín. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Cieľom je umožniť rýchlejší zjazd z diaľnice osobným autám smerujúcim do lokalít Zamarovce, Zámostie, Zlatovce. Dopravné značky osadili na základe povolenia Ministerstva dopravy SR, aby sa odľahčila diaľničná križovatka Trenčín, na ktorej sa vytvárajú v kritických časoch kolóny po tom, ako uzavreli mosty na ceste I/9 pri Veľkých Bierovciach.



"Upozorňujeme však, že vjazd na diaľnicu na diaľničnej križovatke pri Stredisku správy a údržby diaľnic nie je možný," zdôraznil hovorkyňa.